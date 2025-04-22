美中貿易戰印度對中國補刀！宣布進口鋼鐵產品課徵12％關稅

印度宣布，對部分進口鋼鐵產品徵收12%的臨時關稅，主要目標是遏止來自中國的廉價進口。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕世界第二大粗鋼生產國印度宣布，對部分進口鋼鐵產品徵收12%的臨時關稅，主要目標是遏止來自中國的廉價進口。

據《路透》報導，近年來，中國鋼鐵的大量湧入迫使一些印度鋼廠縮減營運規模並考慮裁員，為了保護本土產業，印度在21日宣布，對部分進口鋼鐵產品徵收12%的臨時關稅，關稅即日起生效，有效期為200天，「除非提前被撤銷、取代或是修改」。

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報導指出，這是美國總統川普今年4月對各國徵收廣泛關稅、開啟與中國的貿易戰以來，印度進行的首次重大貿易政策轉變。而印度這項臨時關稅，主要目標針對中國，2024/25年度，中國成為印度第二大鋼鐵進口來源國，僅次於南韓，印度也連續兩年成為成品鋼鐵淨進口國。

印度一家鋼鐵企業高層表示：「這項決定符合預期，我們現在將拭目以待，看看這項舉措將如何支持產業和利潤，並限制廉價進口產品進入印度。」他強調，全世界都受到中國進口商品直接或間接的影響。

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