美司法部擬要求分拆 Google警告將影響美中科技競爭

美國司法部擬要求Google分拆業務，Google警告此舉可能影響美中科技戰競爭。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國司法部去年以科技巨頭Google涉及壟斷為由，擬要求該公司分拆旗下網頁瀏覽器Chrome，週一（21日）重返法庭之際，Google表示，公司需要維持完整的形式，才能幫助美國在科技戰當中對抗主要競爭對手中國，並在這一過程中維護國家安全。

《CNBC》報導，法官在去年8月裁定，Google在核心的網路搜尋引擎市場佔據壟斷地位，這是自20多年前針對微軟（Microsoft）的案件以來，科技產業最重要的反壟斷裁決。本案將於週一（21日）開始於華盛頓特區進行補救措施階段。

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Google週一在1篇部落格文章中表示，在全球AI（人工智慧）霸權爭奪戰日益激烈的背景下，此舉不符合國家的最佳利益。在文中Google將中國的DeepSeek（深度求索）列為新興的AI競爭對手。

Google負責監管事務的副總裁穆赫蘭（Lee-Anne Mulholland）在文中表示，美國司法部的提議，將限制公司開發AI的方式，並讓政府任命的委員會來監管產品的設計與開發。這會在關鍵時刻「阻礙美國的創新」。穆赫蘭指出，美國現在正與中國在全球激烈競爭下一代技術領頭羊地位，而Google正是美國科技公司的最前線。

Google是試圖抵禦政府反壟斷行動的眾多美國科技公司之一，Google上週在另起反壟斷訴訟中敗訴，1名聯邦法官週四（17日）裁定，Google在線上廣告市場擁有非法壟斷地位。Meta目前同樣面臨訴訟，聯邦貿易委員會（FTC）稱，Meta透過收購Instagram和WhatsApp試圖壟斷社群網路市場；亞馬遜（Amazon）也因涉嫌維持非法壟斷，面臨FTC的訴訟。

這是川普1月上任時，科技業希望能躲過的執法行動，Google、Meta和亞馬遜等公司的高層，都公開像川普的就職典禮基金捐款，這是企業為了向新政府示好做出廣泛努力的一部份。

對於Google來說，尋求補救措施程序將決定8月所給出的判決後續結果，為期3週的審判，將在5月9日結束，法官預計將在8月做出裁決，屆時Google可能進一步提出上訴。

穆赫蘭表示，在判決中，Google將表明，司法部前所未有的提案，如何遠遠超過法院的裁決，並將損害美國消費者、經濟、技術領先地位。

Google稱，Chrome實際上給用戶提供了一定自由，該瀏覽器可以幫助人們存取網路，開放程式碼可供其他公司使用。美國司法部的提案之一是要求Google向其他公司開放搜群資料，例如網路搜尋的關鍵字詞、點擊和結果。但Google認為，這不僅會帶來網路安全甚至是國家安全的風險，還會增加設備成本。

Google現在面臨的核心挑戰是，如何在被視為對美國創新至關重要，以及不至於讓其他公司無法競爭之間取得平衡。美國司法部表示，在搜尋引擎領域，Google的協議持續保護平台的壟斷地位。

AI搜尋引擎Perplexity週一發佈文章指出，解決辦法不是「分手」，而是讓消費者有更多的選擇。Perplexity表示，手機製造商應該要可以向客戶提供各種搜尋選項，而不必擔心受到經濟懲罰或訪問限制。

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