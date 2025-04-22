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5月8日正式上線！大宇資《無盡夢迴》預約突破50萬人次

2025/04/22 10:45

5月8日正式上線，大宇資《無盡夢迴》預約突破50萬人次。（業者提供）5月8日正式上線，大宇資《無盡夢迴》預約突破50萬人次。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕大宇資（6111）宣布年度手遊鉅作《無盡夢迴》5月8日將正式上市，這是首款跨平台ARPG輕動作遊戲，事前預約突破50萬人次；大宇資指出，除5月8日正式於台港澳與新馬地區上市，預告未來還於日本及其他東南亞市場上架，期待能挹注第2季營收獲利。

大宇資表示，遊戲特別由李珠珢擔任代言人，李珠珢首次嘗試Cosplay，完美化身夢靈角色「暴富之夢－黛西」，也配合遊戲主題，首次以睡衣造型現身，搭配萌萌可愛表情，夢境感十足。

《無盡夢迴》是大宇資訊首款跨平台ARPG輕動作遊戲，玩家可透過3個角色自由切換與隨機盲盒技能組合，挑戰永不重複的夢境地圖與敵人，享受高自由度戰鬥與割草快感，遊戲更搭載ASMR語音系統與角色親密度玩法，屆時將釋出李珠珢獨家聯動的ASMR哄睡語音，搭配專屬打造睡衣夢境風格造型影片，擁有夢幻療癒遊戲體驗。

大宇資指出，《無盡夢迴》5月8日正式於台港澳與新馬地區上市，更預告將在未來於日本及其他東南亞市場推出，玩家於商店預約即可獲得五星夢靈自選箱與豐富虛寶，還可再抽李珠珢親筆簽名限量周邊，期待挹注第二季營收持續向上。

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