2025年美國絕對會經濟衰退！專家「1前提」斷言：機率達90％

專家認為，如果美國的關稅政策沒有迅速改變的話，美國今年勢必陷入經濟衰退，因此舉最終將衝擊就業市場與消費者信心。圖為招聘廣告。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕私募基金「阿波羅全球管理公司」（Apollo Global Management）的首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）在最近的報告中指出，如果美國的關稅政策沒有迅速改變的話，美國今年勢必陷入經濟衰退。

史洛克週一（21日）接受《CNBC》採訪，表示表：「這一切都取決於關稅是否維持在當前水準；如果維持不變，2025年美國絕對會陷入經濟衰退。」

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史洛克預估，如果本月稍早祭出的高關稅政策持續實施，美國出現經濟衰退（連續2季GDP負成長）的機率高達90%，GDP更將下降4個百分點。

史洛克認為，造成經濟衰退風險的核心問題，在於對中國的關稅，這對於中小企業尤其傷害甚大，因為這些企業往往沒有足夠的現金流來承擔進口商品所需支付的額外稅負。

美國總統川普4月9日給予部分關稅延後90天生效的寬限期，但同時對中國的關稅提高至145%。

史洛克表示，這些中小企業根本沒錢來支付多出來的 145% 關稅，如果這種情況持續下去，勢必會有大量零售業者破產，這最終將衝擊就業市場與消費者信心，因為員工人數少於500人的中小企業，占全美就業人口的 80%，雖然還沒有在每週公布的初領失業救濟金人數中看到這種狀況，但預料將會發生。

華爾街自4月以來，對於美國經濟衰退的預測越來越強烈，但頻繁變動的關稅政策，讓分析師難以精準衡量其實際影響。

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