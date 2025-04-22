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傳白宮考慮撤換洩密國防部長 美軍工股集體趴倒

2025/04/22 10:48

傳白宮考慮撤換美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（法新社）傳白宮考慮撤換美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日有外媒報導，白宮考慮撤換近日涉洩密爭議的美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。消息一出，美國軍工股21日股價集體趴倒。

綜合媒體報導，赫格塞斯繼先前誤將敏感軍情洩露給媒體高層後，近日又被爆出他在一個由家人與親信組成的Signal群組中，分享美軍對葉門叛軍「青年運動」的空襲計畫，引發國安疑慮。

《全國公共廣播電台 （National Public Radio，NPR）》週一（21日）援引知情人士消息報導，稱白宮已開始尋找新的國防部長人選，以取代長赫格塞斯。

對於上述報導，白宮發言人萊維特 （Karoline Leavitt）在社交平台X發文做出回應，稱NPR是假新聞，強調川普「堅定支持」赫格塞斯。

在國防人事不確定性下，美國軍工股21日集體走弱，像是美國軍工巨擘洛克希德馬丁洛克（Lockheed Martin）21日股價下跌1.24%，收在458.33美元；雷達和海軍造船業者諾斯羅普格魯曼（Northrop Grumman）下跌1.68%，收在531.33美元；F-16戰機開發商通用動力（General Dynamics）下挫1.01%，收在273.18美元。

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