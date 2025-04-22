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逾22億美元資金遭凍結 哈佛大學怒告美聯邦政府

2025/04/22 10:49

聯邦政府凍結超過22億美元的研究資金，哈佛大學週一（21日）向川普政府提起訴訟。（路透資料照）聯邦政府凍結超過22億美元的研究資金，哈佛大學週一（21日）向川普政府提起訴訟。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕哈佛大學（Harvard University）週一（21日）宣佈，由於聯邦政府凍結超過22億美元（約新台幣715.7億元）的資金，已向川普政府提起訴訟，並稱華府的發言和行動正危及大學的學術獨立性，並侵犯了該大學權利。

綜合外媒報導，川普政府在4月11日致哈佛大學的一封信中，呼籲該大學進行廣泛的組織、領導改革，並修改招生政策。信中還要求大學審查校園多元化的觀點，並停止承認一些學生社團。加薩走廊衝突爆發後，哈佛校園去年出現了示威活動，聯邦政府認為，校方放任「反猶太主義」在校園出現卻沒有制止，並對此表達不滿。

收到相關信件後，哈佛大學校長加伯（Alan Garber）隨即發表聲明表示，學校不會屈服於這些要求。幾小時後，政府凍結了數十億美元的聯邦資金。

在波士頓聯邦法院提起的訴訟稱，政府沒有、也無法確定反猶太主義的疑慮，與政府所凍結旨在「拯救美國人生命、促進美國成功、維護美國安全、維持美國全球創新領先地位的醫學、科學、科技和其他研究」之間的任何合理關聯。

訴狀補充，政府也沒有意識到無限期凍結數十億美元的聯邦研究資金，將對哈佛大學的研究計劃、研究受益者以及促進美國創新、進步的國家利益所造成的重大後果。

哈佛大學表示，聯邦政府凍結資金是「任意且反覆無常」的行為，違反了《美國憲法第一修正案》賦予哈佛的權利，以及《民權法案》第6章的法定條款。並稱，政府切斷資金是「施壓行動的一部份」，目的是迫使大學屈服於「政府對於學術計劃的控制」。

哈佛校長加伯在週一宣佈訴訟的消息中表示，政府越矩的後果將是「嚴重且持久的」。並點出，因資金削減而面臨風險的研究包括兒童癌症、傳染病爆發等。

針對訴訟，白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）聲明，使用納稅人提供的資金是一種特權，而哈佛大學未能滿足獲得這種特權的基本條件。費爾茲指出，哈佛等學校透過聯邦政府提供的援助，用貧困美國家庭納稅人的錢，來充實自己高薪的官僚，這種豐厚的福利待遇即將結束。

哈佛是第1所因川普的反猶太主義特別工作小組行動起訴政府的大學，不過哈佛大學和歌倫比亞大學（Columbia University）的教職員團體也提起了訴訟，指控政府破壞學術自由和言論自由。

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