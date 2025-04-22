焦點股》金益鼎：貴金屬概念股起飛 主力進場

貴金屬概念股起飛，主力進場，金益鼎股價大漲。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到國際金價大漲之故，黃金概念股中綠能環保股佳龍（9955）已連續二天直奔漲停，另一檔金益鼎（8390）也吸引主力進場，昨日逆勢大漲後，今日再度開高走高，截至9:27分為止，金益鼎股價大漲5.5元、暫報73.7元，漲幅逾8%，成交量超過萬張。

金益鼎主要業務以廢棄物清除處理業務及貴金屬回收及處理業務為主，另有銅、錫、鎳、鋁之金屬五金加工業務，3月營收3.96億元、月增6.52％、年增13%，首季營收11.06億元、年增率17.31%，法人分析，隨著國際黃金等貴金屬價格上揚，存貨價格也跟著上漲，同時回收價格也會調漲，有助於金益鼎第二季獲利。

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不過，觀察法人動向可發現，外資連續四日合計賣超達660張，自營商連續三日買超合計135張，而昨日主力買超329張，買超券商以凱基三多為主，法人認為，去年金益鼎每股稅後盈餘（EPS）達4.84元，以目前股價來看本益比不算高，不過，股價自4月9日近50元左右一路上漲，累積漲幅不小，投資人進場仍須謹慎。

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