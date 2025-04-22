早知道？札克伯格暴跌前高歌離席、成華爾街Q1「套現王」

Meta執行長札克伯格（左）在川普（右）關稅政策之前，精準減持自家公司股票，在第1季套現7.33億美元。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布關稅政策、導致市場劇烈震盪之前，包括Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）、甲骨文（Oracle）執行長卡茲（Safra Catz）及摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在內的多位企業高層內部人士，紛紛拋售持股，它們藉著在股價高點時「高歌離席」，共變現數十億美元。

《彭博》報導，根據追蹤內部人士交易的機構「華盛頓服務」（Washington Service）數據，札克伯格是今年第1季減持金額最多的美股上市企業高層，而且減持時間點相當精準，是在Meta股價位於高點的1月和2月，每股平均賣出金額在600美元以上。札克伯格透過旗下基金會和相關實體，在第1季賣出了約110萬股Meta股票，套現7.33億美元。

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另一位大量出售股份的是甲骨文執行長卡茲，她在甲骨文股價崩跌30%前脫手了380萬股，變現7.05億美元，位居第2大，其身家也增加至24億美元。摩根大通執行長戴蒙則是第3名，他於第1季出售了價值約2.34億美元的公司股票，讓他目前的淨資產來到約30億美元。

儘管如此，也有一些億萬富翁和公司內部人士，正在利用股價低迷的機會加碼自家公司股票。華盛頓服務的數據顯示，2024年第1季有4702位內部人士賣出股票，總價值達281億美元；而今年第1季則有3867位內部人士賣出股票，總額為155億美元，整體來說，拋售金額低於去年同期。

2024年第1季的賣超主力，為亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），他於 去年2月拋售了價值超過85億美元的亞馬遜股票。而今年第1季的交易則分布較為平均，有10位內部人士賣股，合計超過 38 億美元。

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