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新增房貸利率創將近16年來新高

2025/04/22 09:25

根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第3季全國新增房貸平均利率約2.39%，為2009年第1季以來、將近16年新高。（記者徐義平攝）根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第3季全國新增房貸平均利率約2.39%，為2009年第1季以來、將近16年新高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸利率持續攀高，每月房貸負擔緩緩加重。根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第3季全國新增房貸平均利率約2.39%，為2009年第1季以來、將近16年新高，而且六都加新竹縣、市也同步創2009年第1季以來新高，房產業者指出，受到新青安優惠利率稀釋，導致全國房貸利率還壓在2.5%以內，若撇除新青安不計入，全國新增房貸利率恐怕早已突破2.5%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行控管資金加上銀行本身房貸水位高，即使沒有升息，銀行也採取以價制量方式，甚至是嚴選客戶借貸，而央行近期統計一般首購房貸利率已經達到2.5％，除房貸利率高，連借房貸的申辦費用都變貴。

還款期限拉長、利率升高已成常態

根據最新統計，去年第3季六都加新竹縣、市的平均房貸利率，台北市約2.37%、新北市約2.39%、桃園市約2.41%、台中市約2.39%，台南市、高雄市均為2.43%，新竹縣約2.36%，以及新竹市約2.44%。房產業者指出，若搭配新增房貸平均期數來看，目前房貸族普遍碰到利率升高、還款期限拉長的「雙高長」現象。

房市專家何世昌指出，在央行要求下，目前國銀已走向「房貸利率與基準利率脫勾」，即便未來可能因經濟下行而降息，預料新辦房貸利率仍會偏高。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，受限於銀行法72之2條的不動產放款紅線所衍生的房貸資金荒，再加上央行要求銀行自主管理不動產放款具體量化改善計畫，更使房貸業務出現以價制量的操作，尤其利率跟著拉高，除非有新青安護身，否則利率絕對直線上升。

根據央行統計，去年12月到今年1月自然人第3戶、購地、餘屋等貸款加權平均利率分別為3.04%、3.08%、3.68%，與自然人第1戶的2.53%相比，均已滿足放款利率差異化的期待，代表過去想用低利率買房抗通膨、賺增值空間越來越小，且目前住宅租金報酬率普遍不足2％，也難期待租客幫忙養房，甚至只要出現景氣陡降、買氣停滯、供過於求等各種風險，扛不起房貸要賣屋脫困的難度就會倍增。

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