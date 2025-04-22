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美施壓各國限制對中貿易 郭明錤：蘋果關稅風險將無法衡量且完全失控

2025/04/22 09:26

天風國際證券分析師郭明錤表示看法，認為若美國盟友跟隨美國限制與中國貿易的做法，蘋果面對的關稅風險將無法衡量且完全失控。（示意圖，路透）天風國際證券分析師郭明錤表示看法，認為若美國盟友跟隨美國限制與中國貿易的做法，蘋果面對的關稅風險將無法衡量且完全失控。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日有外媒揭露，美國政府準備採取行動向其他國家施壓，要求他們限制與中國的貿易。對此，天風國際證券分析師郭明錤表示看法，認為若美國盟友跟隨美國限制與中國貿易的做法，蘋果面對的關稅風險將無法衡量且完全失控。

《CNBC》近日報導，美國總統川普政府正計劃利用關稅談判向美國合作夥伴施壓，要求他們限制與中國的交易，以換取美方關稅豁免。

隨後中國商務部發出聲明，警告將對配合美國孤立北京的國家採取報復措施。

對此，郭明錤週一（21日）在社交平台X發文表示看法，指中國商務部會有外媒報導中的正式聲明，代表美國政府計劃利用關稅談判向美國夥伴施壓，以要求與中國限制交易一事，可能正在進行中。

郭明錤指出，所謂限制與中國交易，若是美國要求其他國家也提高對中國的關稅，那麼美國科技大廠「蘋果（Apple）」面對的潛在風險大幅提升。

郭明錤進一步分析，稱若只有美國對中國進口課高關稅，雖有風險但一切仍可控。但若有其他國家也提高對中國商品的關稅，則代表蘋果需建更多非中國的iPhone產線，來滿足美國以外的更多市場需求，此意味著蘋果面對的關稅風險將無法衡量且完全失控。

蘋果21日股價收在193.16美元，跌幅1.94%。

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