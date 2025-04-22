晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

舒適退休生活「存款」壓力大減！最新調查數字出爐

2025/04/22 14:53

根據美國1份最新調查顯示，2025年美國人預計舒適退休的「神奇數字」平均為126萬美元，比去年報告下降20萬美元。（路透）根據美國1份最新調查顯示，2025年美國人預計舒適退休的「神奇數字」平均為126萬美元，比去年報告下降20萬美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕要有多少錢，才算舒適退休，根據美國1份最新調查顯示，2025年美國人預計舒適退休的「神奇數字」平均為126萬美元（約新台幣4095萬元），比去年報告下降20萬美元（約新台幣650萬元），不過，專家表示，每個人的答案都不一樣，因此，沒有神奇數字，但將稅前年薪的15%存下來，是1個不錯的起點。

CNBC報導，儲蓄者實際存下的錢和他們認為退休後，需要的錢之間一直存在差距。

然而今年，許多美國人降低了他們的期望，根據西北互助人壽保險公司1月對4600多名成年人進行的1項新研究顯示，到2025年，舒適退休的「神奇數字」將降至平均126萬美元，比去年報告的146萬美元（約新台幣4745萬元）下降20萬美元。

西北互助人壽保險公司首席現場官羅伯茨在1份聲明中表示，美國人舒適退休的「神奇數字」下降，主要是因為通膨已經消退，因此人們正在調整他們的觀點。

2025年的數字與2023年和2022年的估計數字大致相符，分別為127萬美元（約新台幣4127.5萬元）和125萬美元（約新台幣4062.5萬元）。

然而，羅伯茨補充道，這個退休目標仍然很高，遠遠超出了許多人實際儲蓄的數字。

去年，市場大漲推動退休帳戶餘額接近新高，根據美國最大的401（k）儲蓄計畫提供者富達投資的最新數據，截至2024年第4季度，401（k）帳戶平均餘額為13萬1700美元（約新台幣428.02萬元），而IRA帳戶平均餘額為12萬7534美元（約新台幣414.47萬元），這得益於更好的儲蓄行為和股票上漲。

然而，今年美股經歷了劇烈波動，截至4月21日，標普500指數今年迄今下跌約10%，而那斯達克下跌超過15%，至於道指數已回落8%。

即使降低了標準，西北互助人壽保險公司的調查顯示，超過一半（51%）的美國人預計他們的儲蓄將用完。

富達投資退休產品副總裁阿薩夫在1份聲明中表示，當前這一代退休人員可能是最後1批以養老金等，可預測收入來源作為退休資金主要來源的退休人員，因此，轉向依賴退休儲蓄，凸顯了儘早制定財務計劃的重要性。

至於退休金到底要存多少，因人而異，不過，富達提供1些簡單的經驗法則，例如在退休年齡之前儲蓄10倍於收入的資金，以及所謂的退休收入4%規則，這意味著退休人員在退休後每年應該能夠安全地提取4%的投資（經通貨膨脹調整後）。

亦有專家表示，退休儲蓄目標沒有神奇的數字，但將稅前年薪的15%留出來是一個不錯的起點。

CNBC財務顧問委員會成員表示，如果您的退休日期還有幾年，請盡快評估您未來的收入需求，並儘早制定策略，如果你的退休日期臨近，請確保你的應急基金充足，縮減開支，如果你有房屋淨值，可以考慮設立HELOC（房屋淨值信貸額度）作為應急額度，盡可能尋找補充收入的方法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財