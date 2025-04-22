舒適退休生活「存款」壓力大減！最新調查數字出爐

根據美國1份最新調查顯示，2025年美國人預計舒適退休的「神奇數字」平均為126萬美元，比去年報告下降20萬美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕要有多少錢，才算舒適退休，根據美國1份最新調查顯示，2025年美國人預計舒適退休的「神奇數字」平均為126萬美元（約新台幣4095萬元），比去年報告下降20萬美元（約新台幣650萬元），不過，專家表示，每個人的答案都不一樣，因此，沒有神奇數字，但將稅前年薪的15%存下來，是1個不錯的起點。

CNBC報導，儲蓄者實際存下的錢和他們認為退休後，需要的錢之間一直存在差距。

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然而今年，許多美國人降低了他們的期望，根據西北互助人壽保險公司1月對4600多名成年人進行的1項新研究顯示，到2025年，舒適退休的「神奇數字」將降至平均126萬美元，比去年報告的146萬美元（約新台幣4745萬元）下降20萬美元。

西北互助人壽保險公司首席現場官羅伯茨在1份聲明中表示，美國人舒適退休的「神奇數字」下降，主要是因為通膨已經消退，因此人們正在調整他們的觀點。

2025年的數字與2023年和2022年的估計數字大致相符，分別為127萬美元（約新台幣4127.5萬元）和125萬美元（約新台幣4062.5萬元）。

然而，羅伯茨補充道，這個退休目標仍然很高，遠遠超出了許多人實際儲蓄的數字。

去年，市場大漲推動退休帳戶餘額接近新高，根據美國最大的401（k）儲蓄計畫提供者富達投資的最新數據，截至2024年第4季度，401（k）帳戶平均餘額為13萬1700美元（約新台幣428.02萬元），而IRA帳戶平均餘額為12萬7534美元（約新台幣414.47萬元），這得益於更好的儲蓄行為和股票上漲。

然而，今年美股經歷了劇烈波動，截至4月21日，標普500指數今年迄今下跌約10%，而那斯達克下跌超過15%，至於道指數已回落8%。

即使降低了標準，西北互助人壽保險公司的調查顯示，超過一半（51%）的美國人預計他們的儲蓄將用完。

富達投資退休產品副總裁阿薩夫在1份聲明中表示，當前這一代退休人員可能是最後1批以養老金等，可預測收入來源作為退休資金主要來源的退休人員，因此，轉向依賴退休儲蓄，凸顯了儘早制定財務計劃的重要性。

至於退休金到底要存多少，因人而異，不過，富達提供1些簡單的經驗法則，例如在退休年齡之前儲蓄10倍於收入的資金，以及所謂的退休收入4%規則，這意味著退休人員在退休後每年應該能夠安全地提取4%的投資（經通貨膨脹調整後）。

亦有專家表示，退休儲蓄目標沒有神奇的數字，但將稅前年薪的15%留出來是一個不錯的起點。

CNBC財務顧問委員會成員表示，如果您的退休日期還有幾年，請盡快評估您未來的收入需求，並儘早制定策略，如果你的退休日期臨近，請確保你的應急基金充足，縮減開支，如果你有房屋淨值，可以考慮設立HELOC（房屋淨值信貸額度）作為應急額度，盡可能尋找補充收入的方法。

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