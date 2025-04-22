斷言已至熊市初期！美對沖基金大老重押「此資產」避險

美國對沖基金大亨愛因霍恩（David Einhorn）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對沖基金大亨愛因霍恩（David Einhorn）旗下的對沖基金綠光資本（Greenlight Capital），在2025年第1季的報酬率達到8.2%，遠遠勝過標普500指數逾4%的跌幅，其中黃金是其投資組合中表現最亮眼的資產，單季上漲了19%之多。

《商業內幕》（Business Insider）報導，綠光資本不僅持有實體黃金，也持有黃金的買權期權，透過投資黃金，讓它們的表現優於其他對沖基金。根據研究機構 HFR 的資料，對沖基金在第1季平均損失0.4%。

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綠光資本補充，通膨交換（Inflation Swap）合約，也是該基金表現優異的另一個重要因素。這些金融工具和黃金，在傳統上都被視為抗通膨資產，可看出對通膨上升的預期，是綠光資本投資組合的主軸。

綠光資本致投資人信函中說：「我們認為，現任政府的所有政策路徑，最終都會導向通膨上升。」

綠光資本在信中的另一個亮點在於，斷言美股現在正處於熊市初期，並清楚指出該公司是在何時決定「退出」股票市場的。信中指出：「感覺到市場正在轉變，我們在2月底從保守（但非看空）策略，轉為看空狀況。」

為了應對熊市可能出現的急跌與反彈，綠光資本已大幅降低其股票淨曝險部位，以避免遭受嚴重影響。信中指出：「熊市不會一路直線下跌，時不時會出現強勁反彈，這些反彈通常由重大新聞、極端投資人情緒，或『逢低買進』通常能帶來回報的經驗所推動。」



綠光資本在信中也提到了一些第1季的操作，如做空迎合自由派品味的企業，主要是預期民主黨選民對消費支出將更謹慎，因為這群體在近期聯邦政府裁員中受影響較大。此外，也做多美國有擔保隔夜融資利率（SOFR）期貨，因為若聯準會降息速度快於市場預期，該部位將有利可圖。

綠光資本加入了美元「尾部風險」避險部位，防止美元對歐元和日圓大幅貶值，而這狀況已開始發生。最後則是長天期通膨交換，如上所述，綠光資本預計川普政府的大部分政策，最終將導致長期通膨上升。

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