圍堵中企！美拍板對東南亞太陽能關稅 最高超過3500％

美國貿易官員確定對東南亞大部份太陽能電池徵收高額關稅，稅率最高達3500％以上。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國貿易官員確定對東南亞大部份太陽能電池徵收高額關稅，結束長達1年的調查，稅率依不同國家、企業不等，最低約40％左右最高則來到3500％以上，透過關稅將攔阻中企向市場投入大量廉價商品。

《路透》報導，南韓韓華QCells（Hanwha Qcells）、總部設於亞利桑那州的第一太陽能公司（First Solar）以及幾家規模較小的製造商去年提起申訴，指責中國公司向市場大量投放不公平的廉價產品，盼美國政府採取行動保護製造商在美國太陽能產業的數十億美元投資。

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請願團體美國太陽能製造貿易委員會聯盟（American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee）指責那些在馬來西亞、柬埔寨、泰國和越南設有工廠的中國大型太陽能板製造商，控訴這些中企已低於生產成本的價格供應電池板，並接受不公平的補貼，導致美國產品缺乏競爭力。

週一（21）公佈的關稅稅率因國家、企業而異，但整體來看高於去年底宣佈的初步關稅。晶科能源（Jinko Solar）在馬來西亞生產的產品傾銷、反補貼稅總額41.56％屬於最低水位；競爭對手天合光能（Trina Solar）泰國廠生產的商品面臨375.19％的關稅。

由於柬埔寨的製造商不願意配合美方的調查，柬埔寨的商品將面臨超過3500％的關稅。

代表產業團體的律師布萊特比爾（Tim Brightbill）表示，這是非常強而有力的結果，相信能解決中資企業在這4個東南亞國家的不公平貿易行為，這些行為長期以來一直在損害美國太陽能製造業。

美國威脅對去年向美供應價值超過100億美元（約新台幣3252.5億元）太陽能產品的國家徵收關稅，此舉將導致全球太陽能貿易出現巨變。今年美國從這4個目標國家的進口量，僅為1年前的一小部份，反觀美國從寮國、印尼等國進口的太陽能板數量持續增加。

包括美國太陽能產業協會（Solar Energy Industries Association）在內的反對方認為，關稅將損害美國太陽能製造商的利益，因為關稅將提高美國工廠組裝太陽能板所需的進口電池價格。自2022年推出新的潔淨能源製造補貼以來，這些設施需求一直在增加。

為了確定最終關稅，國際貿易委員會（International Trade Commission）必須在6月投票決定該產業是否因傾銷和進口商品的補貼而受到實質的損害。

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