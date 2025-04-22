華爾街啟動重量級壓力測試！1300億垃圾債考驗市場信心

華爾街啟動了1筆規模達40億美元垃圾債券銷售，用於資助QXO公司收購Beacon Roofing Supply的交易。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街啟動了1筆規模達40億美元（約新台幣1300億元）垃圾債（高收益債）券銷售，用於資助QXO公司收購Beacon Roofing Supply的交易。分析指出，此時的發行時機意義非凡，這不僅是1筆債務交易，更是1次市場壓力測試，測試投資者是否已準備好，重新支持高風險、大規模的交易。

外媒報導，QXO在上個月宣佈的這項價值110億美元（約新台幣3575億元）Beacon收購案，該交易是近年來建築材料產業規模最大的交易之一，目前併購進入衝刺階段，預計在本月底前完成。

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報導指出，由摩根士丹利和高盛牽頭的銀行財團啟動40億美元的垃圾債券銷售交易，包括20億美元（約新台幣650億元）的槓桿貸款，是自3月27日以來市場上首個超大型交易；另外20億美元為為期7年的垃圾債券銷售，是自川普近3週前宣布「對等關稅」以來，規模最大與併購相關的融資項目。

據知情人士透露，貸款承諾將於幾天後到期，因此投資者只有很短的時間來考慮發行。如果貸款機構無法找到債務買家，他們就有可能使用自有現金為交易融資，這種情況在最近的動盪中已經在其他交易中出現過。

週一，川普對聯準會主席鮑爾的言語攻擊再次引發美國股債匯3殺，分析稱，此時的發行時機意義非凡。整個4月對風險市場來說極為艱難，僅有1筆高收益債券完成定價，多筆交易被撤回，幾家銀行被迫持有超過24億美元（約新台幣780億元）未能成功分銷的債務，信貸利差擴大至近2年來的最高水準。

報導指出，在上述背景下，QXO此次融資堪稱1場大膽的賭注，這不僅是1筆債務交易，更是1場市場壓力測試，測試投資人是否已準備好翻篇，重新支持高風險、大規模的交易。

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