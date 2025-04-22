「全球共謀」？外媒曝美元暴跌背後秘辛

美元指數週一重挫，一度跌破98關卡，造成美元大跌，除了受關稅政策的衝擊，還可能受中國央行不「降息」、日本對談判措辭微妙轉變的影響。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元指數週一重挫，一度跌破98關卡，造成美元大跌，除了受關稅政策的衝擊，還可能受中國央行不「降息」、日本對談判措辭微妙轉變的影響。分析指出，當前市場和川普政府對美元下跌的解讀截然不同，前者認為是「美國例外論」終結，導致美元儲備貨幣地位動搖，後者則認為美元強勢本就損害出口商競爭力，其下跌或是加速資本脫離虛擬經濟轉向實體製造業的手段之一。

外媒報導，美元近期跌跌不休，週一，美元指數加速下跌，日內跌超1%，盤中接連跌破99、98兩個重要關口，為2022年3月以來首次，盤中一度及97.92。

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美元大跌，除了美國關稅政策的衝擊，還承受其他多重壓力。

中國人行公告顯示，4月LPR（貸款市場報價利率）連續第6個月維持不變，顯示對經濟成長動能的信心，對美元構成一重大壓力。

據媒體報道，日本首相石破茂最新表示，稱希望將正在進行的日美關稅談判打造成“美國與其他國家談判的典範”，並強調“零和博弈的結果不會成為其他國家的榜樣”，暗示達成對兩國都有利的協議。

此番措辭的微妙變化，加上日圓作為避險貨幣的特性，可能會進一步推高日圓，間接打壓美元。

與此同時，高盛近日警告稱，美國治理和制度的負面趨勢正在侵蝕美國資產長期享有的“特權”，這正在拖累美國資產回報和美元，除非逆轉，否則這種情況可能會在未來繼續存在。

高盛預測，未來12個月內，美元兌歐兌日圓將跌至1美元兌135日圓，相當於在目前水準上再貶值6%。

市場對美元下跌的解讀與川普政府的態度形成對比。據報道，分析師和投資者們普遍認為，美國對盟友的態度轉變和貿易保護主義政策正使美元儲備貨幣的地位產生動搖。

華爾街擔心，川普政府的政策正在加速美元的衰落，可能導致全球金融市場動盪。PGIM固定收益部門投資長Gregory Peters表示，美國受益於儲備貨幣地位已有100年，現在只用了不到100天就取消了，這是一件大事。

德意志銀行全球外匯研究主管George Saravelos在上週五的報告中寫道，儘管川普總統在關稅問題上做出了讓步，但對美元的傷害已經造成。市場正在重新評估美元作為世界全球儲備貨幣的結構性吸引力，並正在經歷快速去美元化的過程。

與市場擔憂形成鮮明對比的是，川普政府中的許多人認為，強勢的美元是美國的負擔。該觀點認為，美元儲備貨幣地位弊大於利，因為美元過度強勢將損害美國出口商的競爭力。

川普政府經濟顧問委員會主席Stephen Miran上週在演講中明確表示，雖然對美元的需求確實使我們的借貸利率保持在低位，但也導致貨幣市場扭曲。這一過程給我們的企業和工人帶來了不應有的負擔，使他們的產品和勞動力在全球舞台上缺乏競爭力。

而市場和川普對美元看法出現分歧的根本原因在於，二者觀察的角度不同。

在市場看來，通常作為避險資產的美元，在面對金融市場波動時卻反常走弱，顯示出美元主導地位的動搖，是失序和混亂的體現。

而有分析家認為，對川普政府而言，「混亂本身」其實就是一種策略。川普將鮑爾視為障礙，在這種框架下，聯準會主席鮑爾要麼被迫降息，要麼面臨被解僱的風險。由此產生的市場波動並非附帶損害，而是加速資本脫離虛擬經濟轉向實體製造業的手段之一。

華爾街投資銀行Evercore ISI的高級分析師Sarah Bianchi警告，我們真正擔心的是，雖然川普可能能夠在關稅上達成一些協議，但問題是當美國面臨更廣泛的信任危機時，即使在貿易上全面退讓可能也無濟於事。這意味著，美元資產的地位是削弱還是喪失，將是決定川普成敗的關鍵。

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