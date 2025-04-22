美國股債匯3殺全因「他 」! 美元跌破3年低點、金銀比接近新高

川普威脅Fed，引發資金逃離美國資產。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統在《Truth Social》貼文中諷刺鮑爾是「太遲先生，一個大失敗者」。隨著川普威脅加劇，加上交易員沒有收到全球貿易談判有任何進展跡象，導致股債匯三殺，不但美元重挫跌破3年低點，黃金則是漲超過3%。

值得注意的是，目前金銀比已來到105倍，接近歷史最高水準。

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據報導，越來越多跡象顯示，川普的貿易戰將導致美國經濟陷入衰退。在此背景下，川普連續兩週發貼文砲轟鮑爾，並要他立即降低利率，否則美國經濟將會放緩，加劇了投資人對聯準會獨立性和經濟前景的擔憂。

對於川普的加大攻擊力度，美元面臨壓力跌至3年來最低點，資金加速流向瑞郎、日圓和黃金等避險資產。瑞郎漲超1%、創10年新高，美元兌日圓跌破141整數關卡、跌幅一度超1%，比特幣也一度漲近4000美元、突破8.8萬關口，黃金也飆升新高至3424美元/盎司。

分析師指出，不確定性正在削弱市場對美元資產的信心，2大美股道瓊工業指數和那斯達克連續第4個交易日下跌，特斯拉和輝達領跌美國科技七雄（MAG7）。

美債部分，波動率也再度回升，長期美債的拋售導致殖利率曲線急劇變陡。彭博衡量的美國公債與全球同類債券的比率已跌至2024年3月以來的最低水平，凸顯美國公債表現的迅速惡化。

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