川普又嗆聯準會鮑爾嚇壞市場 黃金再創新天價！

金價週一（21日）飆升至每盎司3400 美元以上，創下歷史新高。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普再度威脅聯準會 （Fed） 獨立性，美元應聲下跌，加上美中貿易緊張局勢對經濟影響的不確定性，刺激了對避險黃金的需求。金價週一（21日）飆升至每盎司3400美元以上，創下歷史新高。

紐約黃金期貨跳漲 2.91% 至每盎司 3425.30 美元。黃金現貨價格上漲 2.7%，至每盎司 3417.62 美元，盤中稍早曾漲至 3430.18 美元的歷史新高。

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川普對聯準會主席鮑爾的評論，再次打擊了投資者對美國經濟的信心，美元跌至3年來的最低點。美元走弱使得黃金對其他貨幣持有者更有吸引力。

貿易戰方面，中國指控美國濫用關稅，並警告各國不要以犧牲中國利益為代價，與美國達成關稅協議。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「隨著關稅緊張持續升溫，我們看到避險因素將持續帶動黃金價格上漲。就算中間會有回調和獲利回吐，我們依然相信，潛在趨勢會是橫向盤整，並向上移動。」

黃金被視為對沖經濟不確定性的工具，也是流動性極強的資產。自2025年初以來，黃金價格屢創新高，累計上漲超過700美元。

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