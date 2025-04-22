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AI投資退燒？亞馬遜與微軟同步踩剎車 暫緩部分資料中心計畫

2025/04/22 09:09

富國銀行分析師週一（21日）表示，亞馬遜已經延後部分新的資料中心租賃承諾。（法新社）富國銀行分析師週一（21日）表示，亞馬遜已經延後部分新的資料中心租賃承諾。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕富國銀行（Wells Fargo）分析師週一（21日）表示，亞馬遜（Amazon）已經延後部分新的資料中心租賃承諾，這是經濟疑慮可能影響科技公司支出計劃的最新跡象。值得注意的是，微軟（Microsoft）的1位高階主管就在1週前也表示，公司正在放緩或暫時延後初期建設計劃。

《CNBC》報導，亞馬遜的雲端業務「AWS」（Amazon Web Services）與微軟，是雲端基礎設施的主要供應商，2家公司近幾季大幅增加資本支出，以因應生成式人工智慧需求的激增。

不過富國銀行分析師週一在報告中指出，他們上週末從多個產業消息來源得知，AWS已暫停部分主機代管（colocation）業務的租賃談判，尤其是國際租賃部分。

富國銀行分析師補充稱，「這種布局與我們最近從微軟聽到的情況類似」，也就是2家公司都在收緊部分新專案，但並未取消已簽署的合約。

在美國總統川普提出大規模關稅政策、可能導致進口設備成本大幅上升並拖累經濟之際，科技股今年普遍承壓。微軟與亞馬遜皆預計在下週公布最新一季財報，不過2家公司的今年股價雙雙疲弱，截至週一，今年來亞馬遜已下跌25%，微軟則下跌15%。

雲端基礎設施供應商之前積極宣布，將集體投入數千億美元來搶購輝達（Nvidia）的繪圖處理器（GPU），並建設新的資料中心，但這些計畫都發生在本月初關稅公告之前。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）本月稍早對《CNBC》表示，他並不認為公司會削減資料中心的建設。AWS全球資料中心副總裁米勒（Kevin Miller）在 LinkedIn 上發文表示：「這只是例行性的產能管理，我們的擴張計畫最近並未出現任何根本性的變化。」

富國銀行對亞馬遜股票的評級為「持有」（Hold）。

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