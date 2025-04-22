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美股全收黑！道瓊狂瀉近千點 台積電ADR跌2.56％

2025/04/22 06:35

美國總統川普加大力度砲轟聯準會主席鮑爾，川普的言論引發美國資產再度湧現賣壓，美國華爾街股市21日全數收黑。（彭博）美國總統川普加大力度砲轟聯準會主席鮑爾，川普的言論引發美國資產再度湧現賣壓，美國華爾街股市21日全數收黑。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普加大力度砲轟聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），川普的言論引發美國資產再度湧現賣壓，美國華爾街股市21日全數收黑，道瓊指數收盤狂瀉近1000點。

綜合媒體報導，川普再度砲轟鮑爾，狂嗆鮑爾是大輸家，呼籲鮑爾立刻降息，否則美國經濟可能急遽放緩。市場擔憂川普可能試圖開除鮑爾，引爆金融市場連鎖反應。資金急速撤離風險資產，道瓊工業指數21日暴跌近1000點，標準普爾500指數、那斯達克同步下跌超過2%。

科技股成重災區，「科技七巨頭」均大幅下跌，特斯拉大跌5.75%、Google母公司「Alphabet」下跌2.31%、輝達大跌4.51％、蘋果下跌1.94％、Meta大跌3.35％。台積電ADR下跌2.56%，收在147.86美元。

道瓊工業指數重挫971.82點或2.48%，收在38170.41點。

標普500指數下挫124.50點或2.36%，收在5158.20點。

那斯達克指數大跌415.55點或2.55%，收15870.90點。

費城半導體指數滑落80.55點或2.10%，收3751.91點。

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