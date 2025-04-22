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川普羅列8大非關稅作弊行為 警告各國政府不要耍花招

2025/04/22 06:05

川普羅列8大「非關稅作弊行為」，警告各國政府不要耍花招。（彭博檔案照）川普羅列8大「非關稅作弊行為」，警告各國政府不要耍花招。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕川普4月20日表示，自宣布「解放日」對等關稅政策以來，許多世界領袖與企業高層主管都來找他，請求降低稅率，川普羅列8大「非關稅作弊行為」，警告各國政府不要耍花招，佔美國便宜。

　川普4月20日在自家社群平台「真相社群」發文指出：「自從宣布『解放日』以來，許多世界領袖與企業高層主管都去找他，尋求減輕關稅。看到世界知道我們是認真的，這是件好事——因為我們確實是認真的！」

　川普在貼文中呼籲各國，「必須糾正數十年來的濫用行為，雖然這對他們而言並不容易，我們必須重建我們偉大國家的財富，並實現真正的互惠」，並在文末說，「對於那些想要最簡單道路的人：來美國，在美國建造吧！」

　川普在同一天的另一篇發文則羅列8大「非關稅作弊行為」，警告各國政府不要耍花招，佔美國便宜。這8大非關稅作弊行為包括：貨幣操縱、具有關稅與出口補貼效果的增值稅（VAT）、低於成本的傾銷、出口補貼與其他政府補貼、保護性的農業標準（例如：歐盟禁止基因改造玉米）、保護性的技術標準（例如：日本的保齡球測試 ）、假冒、盜版與智財權竊盜（每年損失超過1兆美元）、為了逃避關稅而進行的轉運行為。

　根據印度媒體報導，所謂的「保齡球測試」，是指川普以為日本針對汽車安全性進行的一種測試，也就是從20英尺高的空中拿一顆保齡球丟在引擎蓋上，如果車輛受損，就無法通過測試，藉此來保護國內汽車業。

　

　外界認為川普所指的可能是一支日產汽車（Nissan）的老廣告，那支廣告裡就是用保齡球砸在車上來展示耐用性。不過，日本從未官方證實有過這類測試。

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