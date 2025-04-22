大阪世博「Tech World館」導覽很科技！日方大讚台灣1級棒

左起為大阪觀光局世博統括官田中嘉一、世博國際觀光推進室推廣部部長井村悟朗。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／日本大阪報導〕大阪世博上周開幕已吸引逾70萬人踩點，而展示台灣科技實力的「Tech World館」今（22日）舉行開幕式，已有世博大會官員已在短短幾天內造訪兩次，除對台灣半導體實力感到驚艷，且大讚Tech World館的導覽企劃強大，透過智能手錶測心率方式，可推薦台灣專屬旅遊景點，讓人印象深刻。

世博展館數量超過上百間，台灣大秀引以為傲的科技實力，由玉山數位科技株式會社主導，展出「Tech World館」。世博國際觀光推進室推廣部部長井村悟朗透露，自己短短幾天造訪20多個館，大讚「台灣一級棒」。

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他分享，自己原本就是每兩年會訪台灣，對Tech World館展出的半導體、晶片相關技術印象深刻，因為在日本很難看到相關技術，並直接秀出觀展時拍攝的101等照片，井村悟朗形容他看到圖形轉換感到很不可思議，還拿到Tech World館設計擁有101、晶片等台灣元素的珍奶旅行吊牌小禮物，覺得自己是大人，但在Tech World館卻像個小孩。

Tech World館導覽方式也獲得井村悟朗讚賞! Tech World館設計觀展者會配戴智能手環，歷經生命、自然、未來三大劇場，再透過AI演算技術推薦台灣旅遊行程。井村悟朗說他個人覺得這個企劃點子非常棒，他透露自己在「未來劇場」心跳最高，獲得的旅遊行程是台中草悟道、台中科博館與台北賓館。

玉山數位科技株式會社宣傳Tech World館，在大阪機場推出「燈箱廣告」。（記者林菁樺攝）

大阪觀光局世博統括官田中嘉一也提到，看到台灣也大力宣傳大阪世博相當感動，盼雙方未來能有更多合作；而玉山數位科技株式會社為了宣傳Tech World館，也在訪世博第一站的大阪機場推出「燈箱廣告」，與日本大會的宣傳快閃活動緊鄰，吸引遊客駐足、拍攝留念，田中嘉一提到，大阪市內有很多快閃活動，許多銀髮族志工也在餐廳等地配合宣傳。

在大阪市區內也看到許多世博宣傳海報、旗幟，遊客訪日必逛的藥妝店也推出世博限定的「脈脈」眼藥水。

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