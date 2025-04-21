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季辛格吐槽？為取悅川普 蘋果不可能迅速「美國製造」

2025/04/21 21:54

英特爾前執行長季辛格接受美媒採訪表示，為取悅川普總統，蘋果不可能一夜之間就在美國製造生產iPhone。此外，轉移供應鏈也會為消費者帶來成本。（法新社）英特爾前執行長季辛格接受美媒採訪表示，為取悅川普總統，蘋果不可能一夜之間就在美國製造生產iPhone。此外，轉移供應鏈也會為消費者帶來成本。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾前執行長季辛格接受美媒採訪，針對蘋果在應對川普關稅可能面臨關鍵問題上，他表示，為了取悅川普總統，蘋果不可能一夜之間就在美國製造生產iPhone。此外，轉移供應鏈也會為消費者帶來成本。

季辛格在雅虎財經Opening Bid 播客中表示： 「實際情況是，你開始在某個地方建設，然後在其附近建立塑膠公司，然後是電阻器公司，然後是顯示器公司」。

他補充說：「恢復供應鏈需要成本，它們需要幾十年的時間才能沉澱。它們不會因為你的要求而回歸；它們回歸是因為你創造了經濟激勵、資本和能力來推動它們回歸。」季辛格將這種效應稱為「沉澱」（sedimenting）。

另外，專家表示，對於蘋果而言，關稅政策可能會推高 iPhone、Mac和AirPods等產品的價格。這可能會抑制需求並持續拖累蘋果股價，今年迄今蘋果股價已下跌22%。

摩根大通分析師薩米克·查特吉 （Samik Chatterjee） 在最近的一份報告中寫道：關稅相關的成本阻力與豁免無關，不太可能從根本上改變與美國和中國之間的貿易戰有關的宏觀擔憂，這種擔憂會導致兩個地區的經濟放緩，而這兩個地區是蘋果收入的兩個關鍵終端成本。

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