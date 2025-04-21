因應對等關稅衝擊 財部2措施強化出口商金融支持

因應美國關稅衝擊，財政部發布2項措施提供企業金融支持。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院今日核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，財政部配合發布「財政部因應國際經貿情勢強化出口廠商金融支持措施執行要點」，包含「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」2項措施，提供企業金融支持，強化廠商出口競爭力，降低廠商資金成本，確保台灣廠商在全球市場的競爭優勢。

財政部說明，本項支持措施以輸出入銀行為執行機構，包含「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」2項措施，其中「貿易融資利息減碼」由輸銀與承貸金融機構辦理，「輸出保險費用減免」則由輸銀辦理。

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有關「貿易融資利息減碼」部分，為協助廠商因應美國關稅衝擊，減輕出口相關廠商經營資金成本，適用對象為具備出口美國外銷實績廠商或其關連產業廠商，且票、債信及營運情形正常，但受美國關稅影響導致其對美國出口實績較基期衰退達10%，或關連產業廠商營業額較基期衰退達10%，對一般企業貸放年利率減碼 1 %，每家利息減收上限100萬元；中小企業利率減碼1.5%，每家廠商利息減收上限120萬元。

另，「輸出保險費用減免」部分，為強化廠商出口競爭力，協助開發新市場、新客戶，確保台灣廠商在全球市場競爭優勢，適用對象除上述廠商外，也包括受美國關稅影響的廠商，對投保相關保險費及徵信費最低1折優惠。

財政部表示，為因應短期世界經貿局勢的變化與衝擊，在金融支持面向上，一定會督導公股銀行協助企業雨天撐傘，共同度過難關。本要點生效日期將另行公告，相關申辦資訊公布於財政部部及輸銀網站，或電洽諮詢專線「0800-819-688」。

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