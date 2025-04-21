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期貨公會30週年 續推法規鬆綁與業務創新

2025/04/21 21:03

期貨公會日前舉辦30週年慶祝晚宴。（公會提供）期貨公會日前舉辦30週年慶祝晚宴。（公會提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕期貨公會日前舉辦30週年慶祝晚宴，邀請主管機關、證券期貨周邊單位首長、歷屆理監事、業界先進等貴賓共襄盛舉，期貨公會理事長陳佩君指出，我國期貨市場歷經30年，交易機制更加成熟，交易量也屢創新高，發展過程經歷了許多衝擊，但也因為有這些難關與挑戰，讓我們醒思精進，進而讓期貨市場更健全，更具韌性，期貨公會將持續扮演產業、政府橋梁，積極推動法規鬆綁與業務創新。

陳佩君指出，我國期貨交易從一開始的外期，直至1997年期交所成立，1998年推出第一項本土期貨商品—台指期，由單純的指數期貨發展至今多元化商品，30年來，交易機制更加成熟，交易量也屢創新高，並在度過重重難關後越發健全與有韌性。近年公會廣納同業意見，針對法規鬆綁及業務開放提出建議，讓期貨市場更好。

陳佩君舉例，包含期交所採納公會建議推出微型小型商品、將個股期納入夜盤等等。另外，期貨公會也在主管機關、期交所的指導下，持續優化ANC計算的合理性，兼顧風控及業務發展彈性。

此外，期貨公會也積極向資訊廠商爭取提升交易系統穩定，保障會員權益，並將持續精進人才的培育，因為人才與商品是期貨業推動台灣成為亞洲資產管理中心的2大關鍵。

金管會副主委陳彥良也對期貨公會表示肯定，他指出，期貨公會肩負主管機關賦予自律職責、政策協調與法令遵循上的積極角色，並表示，公會在人才培育方面成績卓著，透過舉辦在職訓練、研討會等多元課程，與時俱進的提升從業人員專業素養，付出良多。

陳彥良表示，期貨公會也配合政府政策執行打擊金融詐騙、強化資訊安全防護、重視公平待客、推動金融科技發展，營造友善金融環境等諸多議題，展現積極作為；面對全球經濟與對等關稅政策變化帶來的挑戰，陳彥良強調，期貨具備避險與價格發現的重要功能，是健全市場的重要工具，期貨公會未來也將持續扮演穩健發展的關鍵推手。

期交所董事長吳自心則以市場發展數據為例，見證台灣期貨市場的蓬勃成長。他指出，1998年7月臺指期上市以來，交易量從當年的27萬口，成長至去（2024）年達3億9千5百萬口，顯示在期交所、期貨公會，期貨先進共同努力下，期貨產業展現強勁動能與潛力，未來可期。

展望未來，期貨公會表示，將持續凝聚力量，開創穩健發展新局，期貨公會將持續扮演產業與主管機關間的橋樑角色，積極研議法規鬆綁、推動業務創新，並致力於國際交流與永續發展，攜手期貨業共創市場發展。

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