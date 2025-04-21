陽明山美軍宿舍全數標租 將打造藝術聚落

財政部國產署表示，陽明山美軍宿舍群19戶已全數標脫，每年租金收益逾587萬元。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署表示，截至2024年底，國產署經管文化資產達349處，亟需以多元方式活化利用，已有154處提供活化利用，包括80處提供認養、15處委託管理、54處出租、3處文資標租、2處委託改良利用；其中，國產署接管的陽明山美軍宿舍群19戶，經辦理文資標租已全數標脫，每年租金收益合計587萬餘元。

國產署表示，已標脫19戶陽明山美軍宿舍群，屬文化景觀類別8戶、歷史建築類別11戶，均位於1950至1960年代台灣最大美軍宿舍群中，建築物具有當代洋式住宅區的風格特徵，國產署依國有非公用文化資產標租作業要點辦理評選。根據得標人規劃，2022年標脫1戶做為藝術家創作、藝文展演空間；2023年標脫7戶預計做餐廳、藝廊展間、休閒SPA及旅宿使用；2025年標脫11戶因分布位置形成一完整區域，初步構想為藝術展覽、兒童藝術教育中心、藝術家駐村空間、書店、咖啡廳、多元共享空間等使用，期打造為藝術聚落。

請繼續往下閱讀...

國產署表示，國有非公用文資標租，可引進民間資源結合地方文化精神與空間脈絡傳承歷史記憶，藉由民間創意使閒置具有歷史記憶的建築物重生，與世人共同流傳，彰顯文資價值，減輕管理負擔，未來將持續依此模式辦理活化，希望民眾可親近國有文資融入生活，並兼顧國有資產永續經營提升運用效益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法