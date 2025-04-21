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政院核定880億支持方案 勞動部啟動六大安定就業項目

2025/04/21 20:37

配合政院核定880億支持方案，勞動部啟動六大安定就業推動要點。（記者李靚慧攝）配合政院核定880億支持方案，勞動部啟動六大安定就業推動要點。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對行政院今（21）日核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」申請細節，勞動部表示，已擬訂《因應美國對等關稅政策支持勞工安定就業推動要點》，包含支持受影響企業辦訓、減班休息勞工再充電、維持僱用安定、整合型就業服務、鼓勵青年參加政策性產業訓練課程、初次尋職青年就業促進六大工作項目，全方位協助勞工穩定就業。

「六大工作項目」涵蓋不同年齡層及勞動條件的勞工族群，後續將視情形陸續推出。勞動部強調，所需經費在《強化經濟韌性及出口供應鏈支持特別條例》及特別預算尚未通過前，將先以就業安定基金等相關基金預算支應，確保給勞工的協助不中斷。

六大工作項目內容如下：

第1、支持受影響企業辦理職能訓練：協助受衝擊企業提升員工職能，提供內部或聯合辦訓最高補助200萬元，114年度受理申請延長至9月30日，鼓勵企業積極投入職能升級。

第2、減班休息勞工再充電：在職勞工與事業單位協議實施減班休息期間，可利用空檔參加勞動部核定課程，並依實際訓練時數申請訓練津貼，也可在薪資差額內，合併領取僱用安定薪資補貼。針對月薪3萬300元以下的低薪勞工，每月參訓12小時內也可申領津貼，最長6個月。

第3、維持僱用安定：為避免企業因關稅而裁員，推動雇主透過勞雇協商縮短工時與調薪，由政府提供減班勞工薪資差額補貼。目前已開放橡膠製品、機械設備、其他運輸工具及其零件製造業三業別申請，未來將視經濟與就業情勢滾動核對，擴大適用產業。

第4、整合型就業服務：針對受衝擊產業離職的中高齡失業勞工，由公立就業服務機構主動協助對接缺工的事業單位，提供「先僱後訓」的工作崗位訓練補助、僱用獎助及職務再設計補助，提供客製化整合協助，強化就業媒合成效。

第5、鼓勵青年參加政策性產業訓練課程：將配合青年尋職季節與產業衝擊狀況，推動青年訓練獎勵措施，協助15至29歲青年安心參訓、培養國家重點與跨域產業技能，每月獎助學習獎勵金1萬元，最高12萬元。

第6、初次尋職青年穩定就業措施：針對未就學未就業的青年，提供職涯輔導與每月5000元尋職津貼，若在計畫期間穩定就業並達階段性工作月數，領取尋職津貼與就業獎勵合計最高可獲4萬5000元，鼓勵積極就業與持續投入職場。

勞動部指出，上述六大工作項目中，包括支持企業辦訓及勞動部既有就業服務措施，是目前已推出的既有方案，可立即申請使用；至於維持僱用安定提供的補貼措施，將視關稅談判結果及政府支持企業營運各項方案的實施情形，適時評估推動。

針對特定受影響產業衍生的勞工與初次尋職青年協助措施，勞動部表示，正整備啟動作業，將依實際受衝擊產業範圍並配合青年尋職季節，調整、放寬適用條件及協助作法。

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