晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日本米價1年「暴漲92％」 26年來首度進口韓國米救急

2025/04/21 19:53

日本米價持續上漲。（資料照，彭博）日本米價持續上漲。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本國內米價於一年內暴漲逾90%，是自1971年有紀錄以來最大漲幅，促使海外農產品在高關稅情況下，仍具有競爭力。米價飆升更迫使日本政府26年來，首度自韓國進口稻米救急，以紓緩糧價壓力。

日本總務省統計數據指出，2025年3月白米價格年漲幅高達92%，為1971年以來最大漲幅。稻米供應吃緊、氣候異常與生產成本推升，是導致糧價飆升的主因，進口稻米成為消費者追求價格穩定的替代方案。

據韓國農協國際、韓國農水產食品流通公社等機構透露，日本採購的2噸韓國大米，在本月8日結束通關程序後正式出口日本，從10日在日本當地的農協網上購物中心，及東京新大久保的韓國超市銷售。農協官員指出，首批2噸米已售罄，另外有20噸會在下周到貨。

韓國農協國際東京辦公室負責人表示「這是韓國稻米首次以零售形式打入日本消費市場，2公噸產品迅速售罄，顯示市場接受度極高。我們將持續追加供應，穩定出口節奏。」

雖然這一進口量在日本大米消費量中僅佔極小比例，但對於韓國整體出口而言卻是一個亮點。今年4月，受川普保護主義貿易政策的衝擊，韓國整體出口受挫。與此同時，亞洲國家正尋求改善彼此間的貿易關係，以應對川普對全球貿易秩序的破壞。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財