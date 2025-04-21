日本米價1年「暴漲92％」 26年來首度進口韓國米救急

日本米價持續上漲。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本國內米價於一年內暴漲逾90%，是自1971年有紀錄以來最大漲幅，促使海外農產品在高關稅情況下，仍具有競爭力。米價飆升更迫使日本政府26年來，首度自韓國進口稻米救急，以紓緩糧價壓力。

日本總務省統計數據指出，2025年3月白米價格年漲幅高達92%，為1971年以來最大漲幅。稻米供應吃緊、氣候異常與生產成本推升，是導致糧價飆升的主因，進口稻米成為消費者追求價格穩定的替代方案。

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據韓國農協國際、韓國農水產食品流通公社等機構透露，日本採購的2噸韓國大米，在本月8日結束通關程序後正式出口日本，從10日在日本當地的農協網上購物中心，及東京新大久保的韓國超市銷售。農協官員指出，首批2噸米已售罄，另外有20噸會在下周到貨。

韓國農協國際東京辦公室負責人表示「這是韓國稻米首次以零售形式打入日本消費市場，2公噸產品迅速售罄，顯示市場接受度極高。我們將持續追加供應，穩定出口節奏。」

雖然這一進口量在日本大米消費量中僅佔極小比例，但對於韓國整體出口而言卻是一個亮點。今年4月，受川普保護主義貿易政策的衝擊，韓國整體出口受挫。與此同時，亞洲國家正尋求改善彼此間的貿易關係，以應對川普對全球貿易秩序的破壞。

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