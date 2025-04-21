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永豐投信三檔股債ETF 最後買進日4／22

2025/04/21 19:39

金融產業獲利的比例達78%，在經濟不確定性升高時，成為市場的首選之一。（記者王孟倫攝）金融產業獲利的比例達78%，在經濟不確定性升高時，成為市場的首選之一。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐投信發佈三檔股債ETF最新配息公告，分別為00907永豐優息存股ETF、00958B永豐ESG銀行債15+ ETF，及00888永豐台灣ESG永續優質ETF基金，均是4月23日進行除息，4月22日為最後買進日，並在5月20日發放配息。

永豐投信表示，4/16美元指數重挫0.83收99.38，再次創下2022年3月以來的收盤新低，這表明，市場用具體行動，對川普關稅政策用腳投票，資金在離開美國。

美國公布3月經濟數據包括ISM製造業指數為49、ISM服務業指數為50.8皆遜於前值，顯示製造業及商業活動萎縮，這是因為關稅充滿不確定性對於經濟增長和通膨都帶來了威脅。

永豐投信指出，由於美國向世界多國課徵對等關稅，全球股市震盪劇烈，依據臺灣證券交易所統計資料，4/7~4/16淨申購前十大台股ETF合計流入近千億元，布局反彈潛力，風險趨避產品再度成為市場偏好標的。

在川普衰退來勢洶洶造成市場震盪加劇下，那些不受關稅直接影響，但股價被帶動下跌的股票，其實，都有補漲的機會。

法人表示，4/8政府宣布國安基金進場護盤時，金融族群是政府先行護盤的標的，而永豐00907 ETF的金融持股比例超過一半。

根據統計，近十年來，金融產業持續獲利的比例高達78%，尤其，在經濟不確定性升高時，成為投資市場的首選之一。

此外，永豐00907ETF成分股包含受惠於關稅生效前的「囤貨效應」，航運量暢旺的航運股，加上原油價格持續下滑，航運公司成本也跟著下滑，獲利可望提升；建議投資人可以伺機分批布局，特別是投資台股的優等生企業。

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