晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

人口老化擴大核藥利基 吉晟生技看好進入高成長期

2025/04/21 19:27

吉晟生技在人口老化趨勢下，看好公司進入高成長期。圖右為吉晟董事長楊朝堂、左為總經理林亮光。（記者陳永吉攝）吉晟生技在人口老化趨勢下，看好公司進入高成長期。圖右為吉晟董事長楊朝堂、左為總經理林亮光。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕本土最大的核子醫學藥品公司興櫃吉晟生技（7762）表示，隨著人口老化及精準醫療趨勢，核藥的需求同步正向成長，吉晟董事長楊朝堂看好吉晟今年起進入高成長，獲利成長幅度可望優於營收成長表現。

由於核醫藥品具有半衰期，當天生產要當天用，因此要配合醫院開門時間將藥品送達，因此為了服務南部及東部病患，吉晟今年3月併購高雄另一家具有GMP認證的核藥廠禮曼，楊朝堂表示，禮曼一年營收約5、6千萬元，7月完成交割後，下半年吉晟可認列約3千萬元營收，接下來吉晟將協助禮曼擴充產線，目標年產值約達吉晟新莊廠的8成產能，產值約1億元。

此外，吉晟今日也宣布將與韓國最大的放射性藥物公司DuChembio簽署技術轉讓協定，將開發、製造和銷售DuChembio旗下用於帕金森氏症診斷的PET放射性藥物「18F-FP-CIT」，根據該協定，吉晟生技將負責該藥品在台上市的全部流程（包括臺灣當地臨床試驗）到按照GMP標準生產、分銷和銷售藥品的整個過程。

吉晟總經理林亮光表示，「18F-FP-CIT」將於半年後申請台灣藥證，估計最慢可在明年9月取證、最快則是5、6月取證，該藥自核准以來，累計已使用超過125,000劑次，幾乎成為韓國臨床現場進行帕金森氏症影像診斷的標準藥物。

至於苗栗新廠目前還在興建中，預計明年底後年初啟用，但吉晟已向比利時IBA公司購買一座30Mev迴旋加速器，金額3.5億元，是亞洲第二座、全球第六座，該廠產能規劃為新莊廠的4倍，啟用後將可舒緩目前產能吃緊的情況，並可生產多種半衰期較長的核藥提供出口，並創造營收規模。

吉晟今年首季營收年增45%，主要是接到國內藥廠CDMO訂單，此外林亮光表示，還有很多新創生技公司跟吉晟接觸，委託生產臨床用藥等，而隨著衛采、禮來治療阿茲海默症的新藥陸續上市，將可為吉晟旗下腦立晰注射劑帶來顯著的檢測需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財