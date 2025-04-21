人口老化擴大核藥利基 吉晟生技看好進入高成長期

吉晟生技在人口老化趨勢下，看好公司進入高成長期。圖右為吉晟董事長楊朝堂、左為總經理林亮光。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕本土最大的核子醫學藥品公司興櫃吉晟生技（7762）表示，隨著人口老化及精準醫療趨勢，核藥的需求同步正向成長，吉晟董事長楊朝堂看好吉晟今年起進入高成長，獲利成長幅度可望優於營收成長表現。

由於核醫藥品具有半衰期，當天生產要當天用，因此要配合醫院開門時間將藥品送達，因此為了服務南部及東部病患，吉晟今年3月併購高雄另一家具有GMP認證的核藥廠禮曼，楊朝堂表示，禮曼一年營收約5、6千萬元，7月完成交割後，下半年吉晟可認列約3千萬元營收，接下來吉晟將協助禮曼擴充產線，目標年產值約達吉晟新莊廠的8成產能，產值約1億元。

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此外，吉晟今日也宣布將與韓國最大的放射性藥物公司DuChembio簽署技術轉讓協定，將開發、製造和銷售DuChembio旗下用於帕金森氏症診斷的PET放射性藥物「18F-FP-CIT」，根據該協定，吉晟生技將負責該藥品在台上市的全部流程（包括臺灣當地臨床試驗）到按照GMP標準生產、分銷和銷售藥品的整個過程。

吉晟總經理林亮光表示，「18F-FP-CIT」將於半年後申請台灣藥證，估計最慢可在明年9月取證、最快則是5、6月取證，該藥自核准以來，累計已使用超過125,000劑次，幾乎成為韓國臨床現場進行帕金森氏症影像診斷的標準藥物。

至於苗栗新廠目前還在興建中，預計明年底後年初啟用，但吉晟已向比利時IBA公司購買一座30Mev迴旋加速器，金額3.5億元，是亞洲第二座、全球第六座，該廠產能規劃為新莊廠的4倍，啟用後將可舒緩目前產能吃緊的情況，並可生產多種半衰期較長的核藥提供出口，並創造營收規模。

吉晟今年首季營收年增45%，主要是接到國內藥廠CDMO訂單，此外林亮光表示，還有很多新創生技公司跟吉晟接觸，委託生產臨床用藥等，而隨著衛采、禮來治療阿茲海默症的新藥陸續上市，將可為吉晟旗下腦立晰注射劑帶來顯著的檢測需求。

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