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華為新款AI晶片最快5月出貨 不是技術突破！

2025/04/21 19:12

根據兩位知情人士透露，華為公司計劃最快於5月開始向中國客戶大規模出貨其先進的910C人工智慧晶片。（示意圖，路透）根據兩位知情人士透露，華為公司計劃最快於5月開始向中國客戶大規模出貨其先進的910C人工智慧晶片。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透周一（21日）報導，根據兩位知情人士透露，華為公司計劃最快於5月開始向中國客戶大規模出貨其先進的910C人工智慧晶片，而且一些貨物已經發貨，這是為了取代輝達H20晶片被美國禁售的市場需求。

不過，據兩位知情人士中的一位以及另一位熟悉其設計的消息人士稱，華為的910C圖形處理單元 （GPU） 代表著架構上的進化，而不是技術上的突破。

知情人士表示，它透過先進的整合技術將兩個910B處理器組合到一個封裝中，實現與輝達的H100晶片相當的性能。

他們補充說，這意味著它的運算能力和記憶體容量是910B 的兩倍，並且還實現漸進式改進，包括增強對多樣化AI工作負載資料的支援。

本月，美國總統川普政府告知輝達H20的銷售需要出口許可。對於中國人工智慧公司來說，這是一個幸運的時機，它們一直在爭相尋找H20的國產替代品。

為了限制中國的技術發展，特別是軍事方面的進步，華府切斷中國獲得輝達最先進的人工智慧產品的管道，包括其旗艦產品B200晶片。例如，H100晶片在2022年尚未上市就被美國當局禁止在中國銷售。

所有消息人士均未獲授權向媒體發言，並拒絕透露姓名。華為沒有立即回應置評請求。

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