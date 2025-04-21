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裕隆集團旗下嘉裕Carnival打造社區型門市 首站插旗台中

2025/04/21 19:05

裕隆集團旗下服飾品牌「嘉裕Carnival」打造新型態社區型門市，首站插旗台中惠中商圈。（裕隆提供）裕隆集團旗下服飾品牌「嘉裕Carnival」打造新型態社區型門市，首站插旗台中惠中商圈。（裕隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕疫後人們消費習慣轉變、出國潮衝擊內需市場，與社區連動、融入生活的「區域型商場」在逆勢中異軍突起，看準就近採買、購物即生活的消費趨勢，裕隆（2201）集團旗下服飾品牌「嘉裕Carnival」打造新型態社區型門市，首站插旗台中惠中商圈。

裕隆集團今年積極以多元品牌開展事業群，多角化經營滿足在地食衣住行育樂需求，2023年打造新店裕隆城成為新北最大複合式商城，創下人流千萬次里程碑，豐富新北消費體驗。

擁有深厚男裝工藝底蘊的服飾品牌「嘉裕Carnival」，深耕本土男裝市場50餘年，根據統計，全台已有60間社區型百貨，業績年成長率達2～18％，過去嘉裕以百貨專櫃作為主要展店模式。

然而，品牌期許消費者不只在百貨裡認識嘉裕，更能「在日常生活中遇見嘉裕」，嘉裕將逐步於全台各地設立社區型門市，串聯社區、注重日常體驗，用服飾結合服務貼近消費者生活，嘉裕Carnival社區型門市首站插旗台中惠中商圈。

店舖空間設計連動社區周邊台中歌劇院、書店等文青氛圍，以溫潤的木質調佐以黑色線條，勾勒出各種主題的衣牆與陳列櫃，營造俐落沉穩又不失溫度的風格意象，呼應嘉裕Carnival在意細節、兼具商務經典與休閒生活的衣著品味。

嘉裕Carnival台中惠中店開幕同步推出全新高爾夫系列服飾，宣布嘉裕Carnival正式進軍高爾夫休閒市場，滿足熱愛運動、講求質感生活的都會紳士，高爾夫系列融合機能性與時尚感，從球場穿到城市街頭，皆能展現優雅得體的風格轉換。

回應近期社區生活圈的消費模式轉型，及嘉裕Carnival店面串聯社區、共同營造生活的經營策略，嘉裕推出全新店型與商品企劃，不僅著重「社區互動」，也希望提升品牌的曝光度與服務涵蓋率，走入社區、深入生活，是品牌此階段轉型的重要關鍵。

未來將以在地消費服務為核心理念，設計更加貼近消費者生活的方式，提供更在地化的商品與服務，搭配既有的百貨專櫃佈局策略，雙軌並行讓嘉裕品牌在實體通路上展現更大靈活性與深度。

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