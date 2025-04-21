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築間股票完成競拍 公開申購價45元

2025/04/21 19:00

築間餐飲（7723）初次上櫃普通股股票承銷案，3251張採競價拍賣作業今日完成開標，最低得標價格為45元，最高得標價格為60元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為46.44元。（築間提供）築間餐飲（7723）初次上櫃普通股股票承銷案，3251張採競價拍賣作業今日完成開標，最低得標價格為45元，最高得標價格為60元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為46.44元。（築間提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲（7723）初次上櫃普通股股票承銷案，3251張採競價拍賣作業今日完成開標，最低得標價格為45元，最高得標價格為60元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為46.44元。

築間即日起至4月22日，將辦理公開申購，公開申購張數912張（含過額配售），公開申購的承銷價格為45元，並於4月24日公開抽籤，預計4月底掛牌上櫃。

築間2010年以火鍋起家，近兩年加大力度擴張集團品牌版圖，從鍋物、日式燒肉到中式料理、韓國美食，個人套餐到吃到飽，目前集團已推出13個餐飲品牌，市場版圖也從台灣跨出海外，2024年正式插旗香港、日本兩大海外市場，全球總店數已近200家。

築間表示，前幾年集中衝刺品牌規模的擴張，提升在台灣餐飲市場的市占率，今年將著重於火鍋及燒肉等類別的發展。據市場調查報告顯示，台灣火鍋市場的年商機高達400億元，燒肉在台灣餐飲也有一年近百億的商機，目前集團旗下鍋物品牌4個，燒肉品牌7個，客單價跨及平價到高端。

4月初所推出的新品牌「芡芳石頭火鍋」，主打中平價的石頭火鍋，主要客群鎖定外食上班族和家庭客，目標2025年上半年開出10家分店。

展望未來，築間將持續深耕海內外餐飲市場，提升品牌市占率，國內將以新舊品牌雙線發展策略，推動街邊店及百貨商場的門店布局，擴大品牌聚落效益。集團將適時調整、優化營收結構，並強化資源集中管理策略，降低營運成本，以提升獲利能力，維持集團長遠發展的成長動能。

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