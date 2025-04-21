捷博打造汽車售後服務界7-ELEVEN 4月下旬登興櫃

捷博預計4月下旬登錄興櫃，捷博董事長彭仕邦（中）表示，今年在新開店挹注下，年營收可望翻倍。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕電動車將改變汽車售後服務市場版圖，捷博（7831）將以汽車美容與鍍膜、輪胎快保、鈑噴維修3大業務，打造汽車售後服務界7-ELEVEN，預計4月下旬登錄興櫃，捷博董事長彭仕邦表示，今年在新開店挹注下，年營收可望翻倍。

彭仕邦表示，去年全球電動車銷量達1700萬輛，市佔率達28%，今年預估會超過3成；台灣去年汽車銷量達45.7萬輛，電動車銷量達3.8萬輛，市佔率8.3%，BMW去年賣出的新車中，更有32%已是電動車。

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他認為，隨著電動車日益普及，汽車售後市場版圖也將隨之改變，消費者對於汽車售後服務的需求更高。

其中汽車售後服務市場汽車美容與鍍膜、輪胎快保、鈑噴維修3大業務已高占汽車售後市場比重57%，預估今年台灣汽車美容與鍍膜、輪胎快保、鈑噴維修3項售後服務規模將達約1385億元。

捷博已在3大市場卡位，分別經營日本技術授權的汽車鍍膜及美容KeePer PROSHOP、法系輪胎品牌Michelin馳加及自營Jesper捷博鈑噴中心，去年營收達約1.56億元，汽車美容與鍍膜、輪胎快保、鈑噴維修營收占比分別為26％、26％、48％。

KeePer汽車美容目前每個月來車數逾2262輛，洗車均單價1,323元，鍍膜均單價1萬9502元；馳加輪胎快保B2B和B2C均單價分別為4303元和9671元，去年輪胎業務年營收突破4000萬元，年增逾5倍，B2B客戶貢獻比重達69%。

彭仕邦指出，台灣汽車保有量超過868萬輛，但車齡10年以上者高占5成，將帶動汽車維修與保養等售後市場持續成長，捷博將以生態圈的模式經營，目前Keeper在台灣已開出12家店、米其林馳加2家店Jesper捷博鈑噴中心1家店。

今年Keeper全台將開至20家店，未來捷摶也將以KeePer為火車頭加速展店，初期以在都會區開設直營店為主，下個階段將啟動內部員工加盟拓店計劃，進入社區，朝2029年開出200家據點的目標。

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