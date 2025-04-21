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美中貿易戰升級 外資再砍台股22.9億美元 居賣超之冠

2025/04/21 18:46

美中貿易晶片禁令升溫，上週外資再砍台股22.9億美元居賣超之冠。（業者提供）美中貿易晶片禁令升溫，上週外資再砍台股22.9億美元居賣超之冠。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美中貿易戰升級，川普擴大阻止戰略晶片出口到中國，讓科技股壟罩賣壓，投信業者引用統計數據指出，上周外資賣超新興亞股，以賣超台股22.9億美元最多，其次為印尼12.6億美元，累計今年以來外資大幅賣超台股，累計已達200億美元，同為新興市場之冠。

中國信託投信表示，近期股市面臨一波波川普關稅衝擊，市場投資信心受到動搖，上周5美股休市，台股成交量縮減至2000億元，雖然賣壓不重，但盤面無明顯主流族群，資金流向混亂，顯見法人持續保持觀望，靜待政策不確定性風險下降。

上周外資普遍賣超新興亞股，以賣超台股22.9億美元最多，其次為印尼12.6億美元、南韓10億美元居第3，僅對印度及菲律賓股市買超，分別為12.6億及0.1億美元，新興亞洲整體賣超35億美元。累計今年以來外資在新興亞股淨流出546.7億美元，尤以賣超台股力道最重，累計達200億美元。

中國信託投信基金經理人唐祖蔭指出，川普政策充滿不確定，但AI長期趨勢並未消失，企業終將回歸基本面表現。隨著美國超級財報周來襲，特斯拉、谷歌、英特爾、德儀、SK海力士等重量級公司接棒公布財報，預料短線市場仍有震盪，但若公司財報仍維持正向指引，股價因應政策不確定性下跌，中長線或許是逢低佈局的機會。

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