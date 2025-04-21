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標普維持台灣主權評等 3優勢有助降低川普關稅衝擊

2025/04/21 18:26

財政部表示，標普今確認我國主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」，並肯定我國穩健財政管理及強勁財政表現。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，標普今確認我國主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」，並肯定我國穩健財政管理及強勁財政表現。（記者鄭琪芳攝）

相關新聞請見：標普肯定我央行貨幣政策表現 維持長期主權信評AA+

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，標準普爾（Standard ＆ Poor's）今日確認維持我國自2022年調升的主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」，並肯定我國穩健財政管理及強勁財政表現。標普指出，台灣於先進晶片製造領域具領導地位、財政狀況穩健及堅強淨對外資產部位等優勢，具備充足緩衝因應能力，將有助降低美國關稅政策對經濟成長衝擊。

標普表示，儘管台灣政府支出可能因高齡化、國防及基礎建設需求持續增加，但受惠於科技產業獲利創新高，稅收成長高於預期，2024年各級政府財政盈餘占GDP比率為0.4%，2025年各級政府財政赤字占GDP比率預算數為0.7%。標普認為，台灣各級政府債務成長幅度相對溫和，預估2025年底各級政府債務占GDP比率將低於24%，未來3年大致維持穩定，支持政府強勁財政表現。

標普指出，2025年全球經濟成長前景低迷，但5G、大數據分析、電動車輛及人工智慧等領域仍蓬勃發展，我國科技產品將維持高度需求，預期我國長期出口及經濟成長前景仍佳。另，我國於先進晶片製造領域具領導地位、財政狀況穩健及堅強淨對外資產部位等優勢，具備充足緩衝因應能力，將有助降低美國關稅政策對經濟成長衝擊。

財政部表示，面對美國關稅政策及全球經貿情勢不確定性，將依據「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，提供金融支持、簡化通關及租稅優惠相關措施，同時持續審慎管理國家財政，恪遵財政紀律，厚植財政量能，作為經濟成長後盾，加速產業及國家建設發展，打造創新繁榮的台灣。

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