CNN：美國黃金時代褪色 3因素逼走投資者

美國川普總統激進的貿易議程徹底震撼全球市場，儘管他承諾開啟美國的新黃金時代，但美國投資長期以來的吸引力正開始失去光彩。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNN報導，美國川普總統激進的貿易議程徹底震撼全球市場，儘管他承諾開啟美國的新黃金時代，但美國投資長期以來的吸引力正開始失去光彩，迫使投資者遠離美國。

景順投資解決方案主管阿萊西奧·德·朗吉斯 （Alessio de Longis） 表示，有三個因素促使投資者將焦點從美國轉向海外投資。

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今年1月，DeepSeek的低成本、類似ChatGPT的人工智慧模型令矽谷措手不及，並挑戰美國在人工智慧領域佔據絕對主導地位的說法。

今年2月，美國外交政策轉向減少對烏克蘭的支持，刺激了德國的國防開支，這對歐洲的經濟成長和投資來說是一個好消息。

德朗吉斯表示，川普在3月和4月對關稅採取的隨意態度是促使投資者關注其他市場的第三次舉措。

德朗吉斯表示：圍繞關稅的相對不穩定和難以預測的溝通策略，以及全球範圍內威脅徵收關稅的數額所帶來的最初衝擊，為美國的表現不佳提供了另一個推動因素。他表示，過去三個月，企業投資策略已經從過度關注美國股票轉向在美國和歐洲股票之間保持平衡。美國個人投資人協會最新調查顯示，過去八週，超過50%的受訪者看跌美國股市。

此外，分析家表示，川普的關稅是美國例外主義時代終結的催化劑，也損害美國市場作為投資首選。貿易戰影響商業決策並擾亂經濟成長預測。企業執行長紛紛大幅下調業績預期，華爾街銀行也下調了標準普爾500 指數的年底目標。

美國銀行最新的全球基金經理人調查顯示，有意減持美國股票的全球投資者數量達到2001年有數據收集以來的最高值。73%的受訪者表示，他們認為美國例外論已經達到高峰。

百達資產管理公司高級多資產策略師阿倫·賽告訴CNN稱，川普政府的貿易政策引發人們對美國經濟成長的擔憂，並促使全球投資者重新考慮對美國資產的配置。賽伊表示：即使局勢從現在開始穩步降級，損害也已經造成，不可能把精靈重新放回瓶子裡。

美國股市長期以來一直是金本位。FactSet的數據顯示，過去15年來，標普500指數的表現一直穩定優於歐洲和亞洲的同類指數。然而，標普500 指數今年已下跌10%，並有望創下2022年以來表現最差的月份。投資人很清楚，自基準指數去年飆升23%以來，情況發生了巨大變化。

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