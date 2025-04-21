經部福岡「台灣貿易投資中心」今揭牌 深化台日合作

經濟部今（21）日在日本福岡隆重舉行台灣貿易投資中心的揭牌儀式。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為落實政策及強化台日產業鏈結，經濟部繼去年12月我國在捷克設立第一個「台灣貿易投資中心」後，經濟部今（21）日在日本福岡隆重舉行第二個中心的揭牌儀式，象徵臺日經貿合作關係的重要里程碑。

經濟部表示，台日雙方產業優勢高度互補，台灣在半導體先進製程與AI硬體具全球領先地位，日本則在材料、設備與品質管理方面實力雄厚。

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經濟部也說明設點福岡的考量，九州地區是日本半導體重鎮，而福岡是九州的經濟樞紐，選擇福岡設立「台灣貿易投資中心」將發揮「橋梁」與「平台」的雙重角色，能串聯台日官、產、學、研資源，提供台日雙方企業一站式服務，包括投資落地諮詢、產業媒合、技術交流、市場開發等。

揭牌儀式由經濟部次長江文若主持，她表示，台日作為理念相近、產業互補的夥伴，未來透過福岡「台灣貿易投資中心」的成立，將促進雙方企業實質落地，協助我國企業與日方夥伴共同布局亞太及第三地市場，創造雙贏合作格局，為亞太區域價值鏈注入新動能。

現場逾200位來自台日政商界的重要人士出席，包括日本自民黨前幹事長甘利明、福岡縣知事服部誠太郎、佐賀縣知事山口祥義、鹿兒島縣知事塩田康一、台北駐福岡經濟文化辦事處長陳銘俊，及外貿協會董事長黃志芳等。

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