房市回溫？3月新青安受理戶數及金額回升

財政部今公布3月新青安貸款受理5448戶、金額417.49億元，均月增約5成。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布3月新青安貸款受理戶數5448戶、月增52%，受理金額417.49億元、月增50%，受理戶數及金額均創6個月新高。對此，官員表示，由於農曆春節的遞延效應，歷年3月新青安受理和撥貸件數通常較高，加上房市「329檔期」推案量大，推升新青安受理件數回升，房市是否回溫尚待觀察。

根據財政部國庫署統計，3月新青安受理戶數5448戶、月增52%，受理金額417.49億元、月增50%；撥貸戶數則有5023戶、月增27%，撥貸金額403.08億元、月增29.5%。八大行庫中，除第一銀行外，其餘公股銀行受理戶數均較2月增加，其中台灣銀行、土地銀行受理戶數更回到千戶以上。

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財政部自2010年12月起推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。

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