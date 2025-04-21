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標普肯定我央行貨幣政策表現 維持長期主權信評AA+

2025/04/21 17:51

標普肯定台灣央行貨幣政策表現，維持長期主權信評AA+。（資料照）標普肯定台灣央行貨幣政策表現，維持長期主權信評AA+。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕標準普爾信評公司（S&P）今日報告指出我國長期主權信用評等為AA+級，展望穩定，並肯定央行貨幣政策表現。

S&P認為，在國際貿易情勢惡化所帶來的經濟逆風中，台灣淨對外資產部位穩健（robust net external asset position）、財政狀況強健（strong fiscal settings），以及極具彈性的央行貨幣政策（strong monetary flexibility）仍可支撐信用評等。

地緣政治緊張雖持續對台灣信用評等造成壓力，惟不致阻礙台灣具高度競爭力之製造業的長期發展。

該報告認為，台灣央行貨幣政策極具彈性。央行貨幣管理健全（sound monetary management），即使國內金融體系流動性充裕，台灣通膨率仍維持低而穩定，且長期以來維持在亞洲國家最低之一。此外，相對具有彈性的新台幣匯率及外匯交易順暢，有助舒緩經濟及金融的衝擊。

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