晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

搶4月23日除息 0056成交量居冠

2025/04/21 17:40

搶4月23日除息，0056成交量居冠。（擷取自官網）搶4月23日除息，0056成交量居冠。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今（21）日下跌288點，不過，高股息ETF投資人持續進場低接。預計於23日除息的元大高股息（0056）今日買盤持續湧進、成交量高達11.6萬張，位居今日ETF成交量冠軍，今年以來淨申購金額近千億元。

統計今年以來至今日為止，0056淨申購金額近千億元，繼元大台灣50（0050）今年以來淨申購金額達1262億元後，第二檔淨申購千億的ETF，尤其是4月7日台股大跌以來，獲投資人大幅加碼296億元，規模更在逆勢中成長。

法人分析，高息商品因有息收保護，且具有「價低息更高」的優勢，成為市場資金「撿便宜」的重點，0056預計於4月23日除息1.07元，以21日收盤價計算年化配息率逾13%，在股市震盪下股息落袋為安，持續是投資人最愛標的。

根據0056於4月21日帳上包含股利收入的可分配收益4.68元、資本平準金2.57元，以每季配發1.07元估算仍充足，且未來於2025年台股除息季來臨，配息能力將再獲挹注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財