搶4月23日除息，0056成交量居冠。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今（21）日下跌288點，不過，高股息ETF投資人持續進場低接。預計於23日除息的元大高股息（0056）今日買盤持續湧進、成交量高達11.6萬張，位居今日ETF成交量冠軍，今年以來淨申購金額近千億元。

統計今年以來至今日為止，0056淨申購金額近千億元，繼元大台灣50（0050）今年以來淨申購金額達1262億元後，第二檔淨申購千億的ETF，尤其是4月7日台股大跌以來，獲投資人大幅加碼296億元，規模更在逆勢中成長。

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法人分析，高息商品因有息收保護，且具有「價低息更高」的優勢，成為市場資金「撿便宜」的重點，0056預計於4月23日除息1.07元，以21日收盤價計算年化配息率逾13%，在股市震盪下股息落袋為安，持續是投資人最愛標的。

根據0056於4月21日帳上包含股利收入的可分配收益4.68元、資本平準金2.57元，以每季配發1.07元估算仍充足，且未來於2025年台股除息季來臨，配息能力將再獲挹注。

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