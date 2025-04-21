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關稅風暴 美國唐人街上演「囤貨大戰」

2025/04/21 20:06

紐約唐人街商家最近忙著囤貨，在餐廳的地下室裡，米酒和塑膠容器等物品堆得高高。（取自網路）紐約唐人街商家最近忙著囤貨，在餐廳的地下室裡，米酒和塑膠容器等物品堆得高高。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據英國《金融時報》報導，美國唐人街正在上演一場「囤貨大戰」，美籍華裔商人爭相搶購庫存，因應美國總統川普的新關稅導致商品價格進一步飆升。

報導指出，安迪王（Andy Wang）在紐約唐人街經營了一家台灣烤肉店26年，最近忙著囤貨。在他餐廳的地下室裡，米酒和塑膠容器等物品堆得高高。

王說：「你在這裡看到的所有東西，包括一些食品原料，都來自中國，而這些是美國沒有的替代品，如果有替代品也非常昂貴」；「我必須儲備物資，這樣才能盡可能長時間地保持營運成本穩定。」儘管如此，他仍然擔心自己最終可能不得不關閉營業，川普總統對中國商品徵收新關稅引發商家焦慮。

關稅給唐人街的企業帶來沉重打擊，這些商家長期以來一直依賴價格低廉的中國製造的原料和商品，但隨著關稅的實施，成本上漲了一倍以上。

然而，對這些唐人街商家來說，調漲價格並不是選項。紐約華人聚居區法拉盛的C&A超市總經理吳先生說：「顧客不可能接受價格在這麼短的時間內從100美元漲到200美元。有些商家不得不偷工減料」。

為了抑制成本上漲，商家正在盡可能購買低價商品，但競爭非常激烈。一位王先生說，他訂購六盒微波爐適用容器，但只拿到了一盒。囤貨熱潮不僅出現在紐約，也出現在舊金山等全國各地的唐人街。

為這些商店供貨的批發商也陷入危機。自關稅生效以來，中國進口量大幅下降，庫存水準下降。因此，一些批發商提高了價格或開始限制數量。最糟糕的情況可能還在後頭。唐人街商家估計，關稅實施前的庫存最多只能維持兩個月。

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