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川普關稅反讓美國「5種商品」更便宜

2025/04/21 17:37

《GOBankingRates》指出，在關稅貿易戰之下，5種美國商品可能變得更便宜。（示意圖，法新社）《GOBankingRates》指出，在關稅貿易戰之下，5種美國商品可能變得更便宜。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布關稅政策後，外界多把焦點放在引發物價上漲。但除了進口商品變貴，某些產品也可能因此出現價格下跌的情況。由於外國競爭減少或美國國內生產復甦，部分商品未來反而可能更親民。美國知名理財網站《GOBankingRates》指出，在這場貿易戰之下，5種美國商品可能變得更便宜。

1.汽油。據報導，在川普對貿易夥伴實施新一輪關稅後，原油價格暴跌至4年新低。這波全球油價崩跌預計將讓美國消費者直接受益，未來幾週汽油價格有望持續下降。產業專家指出，關稅干擾了傳統供應鏈，也迫使能源市場進行調整，有可能讓油價在一段時間內維持低檔。有預測認為，今年夏天可能成為自COVID-19疫情以來，汽油價格最便宜的一季。

2.牛肉。儘管海鮮、咖啡和熱帶水果等進口食品的價格可能因關稅而上漲，但分析人士也指出一個意想不到的亮點，美國牛肉產業有望受益。美國牛業專業媒體《Drovers》表示，新關稅將改變美國市場競爭格局，使進口牛肉價格上升，減少外國肉品在美國市場的參與度。進口減少將使美國國內牛肉供應量相對緊縮，結合美國消費者對牛肉持續穩定的需求，將有助於美國畜牧業穩定甚至提升牛隻價格。

3.木材。根據新的行政命令，川普政府將大幅擴大從聯邦土地採伐木材的規模，增幅達25%。這項政策旨在減少對進口木材的依賴，並加快美國國內相關行政流程。雖然受限於鋸木廠產能，成效可能需數年才能完全展現，但美國國家住宅建築商協會認為，增加的木材供應將有助於穩定甚至拉低未來木材價格，對建築業與消費者皆為利多。此外，加拿大木材即將面臨更高關稅，也強化了此政策的影響力。

4.木製家具。據報導，關稅政策也可能促進美國本土木製家具產業的復甦。許多大型家具製造商原本就高度依賴美國本土原料，比例高達95%，在進口競爭減少的情況下，將最有機會受惠。

5.服裝。雖然新關稅可能推高進口服飾價格，但相對之下，美國國產服裝可能變得更便宜。美國製服飾不受進口稅影響，在價格上將更具優勢。一些專家認為，這種情況將刺激美國國內製衣產業發展，若產能得以擴大，長期下來甚至可能使部分美國製服飾對消費者來說更為平價。

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