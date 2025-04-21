彭博：防中國獲AI晶片 台積電警示能力有限、無法保證

台積電為輝達在內的許多所謂的無晶圓廠公司和晶片設計公司提供製造服務，量身定制的晶片最終經常會被整合到第三方製造的小工具和設備中，而且大多數情況下是出於合法目的。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博新聞周一（21日）報導，在面對美國抑制中國獲取人工智慧晶片的制裁下，台積電雖盡最大努力遵守相關出口管制法規，但公司也坦言，出口限制使仍無法完全防止半導體被意外用於最終用途，也無法防止商業夥伴和第三方為規避制裁而轉移貨物。

幾個月前，台積電的人工智慧矽片被發現透過中間商，流向受到美國制裁的華為公司，台積電也列舉確保客戶遵守出口管制所面臨的挑戰。

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在上周五發布的最新年度報告中，台積電指出，在半導體供應鏈中的角色本質上限制其對生產半導體的最終產品的下游用途、或用戶的可見性和可獲得的信息。對於是否會發現合規問題，台積電在報告中表示，儘管台積電盡最大努力遵守相關出口管制法規，但「無法保證」。

台積電為包括輝達在內的許多所謂的無晶圓廠公司和晶片設計公司提供製造服務，它為這些公司量身定制的晶片最終經常會被整合到第三方製造的小工具和設備中，而且大多數情況下是出於合法目的。例如，高通和聯發科都與台積電合作，為包括小米公司在內的手機製造商生產行動晶片。

然而，加拿大研究公司TechInsights去年的一項調查顯示，華為的Ascend 910B AI晶片中含有台積電的半導體。在發現其為客戶生產的半導體最終流向華為後，該晶片製造商大約在同一時間停止了向該客戶發貨。

台積電在年度報告中提到了這一事件，並表示已於去年10 月通知華府和台北，其為客戶生產的晶片可能被轉移到受限制實體。

美國本月稍早推出新一輪法規，加強中國取得先進人工智慧晶片的管道。今年早些時候，華府呼籲台積電和三星電子等晶片生產商加強對客戶，尤其是中國企業的審查和盡職調查。

美國官員同時將16家中國公司列入黑名單，其中包括據稱去年參與華為取得台積電晶片的算能科技公司。在《南華早報》報導對這家新加坡公司可能參與向華為轉移台積電晶片的擔憂後，美國除了將算能科技列入實體名單外，還將新加坡的PowerAIR公司列入了實體名單。

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