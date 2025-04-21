黃仁勳為中國市場稱「晶片不一定要台灣製」？ 許美華曝原話的意思

輝達執行長黃仁勳。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易急遽升溫，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳早前接受外媒專訪時，曾表示中國對美國科技產業很重要，若美國企業無法與中國做生意，將蒙受巨大損失，還稱「晶片不一定要台灣製，但中國市場無可取代」。其發言近日被翻出在台網掀熱議，不少台灣人感到憂慮，不過科技專家許美華今天（21日）跳出來還原黃仁勳說的原話，直言「晶片不一定要台灣製」並不是黃仁勳的意思。

美中對彼此進口產品加徵關稅越喊越高之際，川普政府加緊晶片管制措施，上週宣布禁止輝達H20晶片出口至中國，輝達坦言損失數十億美元。隨後黃仁勳（17日）突然到訪北京與與中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌會談，席間稱「中國是輝達非常重要的市場，希望將繼續與中國合作」，引發外界關注。

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而黃仁勳在2023年曾接受英國《金融時報》專訪的發言近日被拿出來討論，當時他提到美中貿易戰對晶片產業的衝擊，表示中國約佔美國科技產業市場約三分之一比重，若美企無法跟中國做生意，對美企來說是巨大損失。他還說，在台灣以外的地方製造晶片是可行的，但中國市場很重要，無法被取代。

有台媒將黃仁勳這段發言以「晶片不一定要台灣製」來下標，引發許多台灣人焦慮。對此，許美華今在臉書發文表示，「台灣媒體下這個標題是會誤導的！Jensen原句是說『理論上在台灣以外的地方製造晶片，是可行的』，他說『在台灣以外的地方製造晶片』，以NVIDIA來說，是指台積電的AZ廠。」

她接著說：「目前全世界用於AI的高運算（HPC）先進晶片，百分之百都是依賴台積電製造。不是在台灣，就是在美國亞利桑那鳳凰城。」至於黃仁勳飛到北京說『中國市場很重要、無法被取代』，這點外界很錯愕。但大家不要忘了，他的身份是NVIDIA的CEO，專為出口中國的H20降規版被禁，庫存壞帳55億美元，黃仁勳不能一副沒事的樣子。」

最後許美華直言，「因此，黃仁勳一邊安撫中國客戶，一邊跟美國政府遊說（喊話），意思是NVIDIA沒有要放棄中國市場。但是，NVIDIA是美國企業，最終還是得遵循美國法規跟紅線，否則後果嚴重，這點黃仁勳不會不懂的。至於台灣供應鏈，自己皮繃緊一點，幫中國洗產地，當白手套，之後都是不赦之罪，實體清單（entity list）不是開玩笑的。」

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