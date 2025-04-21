賴總統：台商從不畏懼危機 攜手友盟再創經濟高峰

賴清德總統今接見北美洲台灣商會聯合總會「第37屆北美台商回國訪問暨投資考察團」表示，政府將積極和友盟國家合作，提出中長期經濟發展計畫，讓台灣與台商經濟成就再創高峰。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見北美洲台灣商會聯合總會「第37屆北美台商回國訪問暨投資考察團」表示，因應美國新關稅政策，政府已組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益，並提出9大面向、20項措施支持方案，面對危機，台灣企業家從不畏懼，而是將危機當成轉機，政府也將積極和友盟國家合作，提出中長期經濟發展計畫，讓台灣與台商經濟成就再創高峰。

賴清德指出，北美台商會從1988年成立，是海外最具代表性的台商組織之一，長期協助台商事業發展、鞏固台商權益，也積極配合政府政策方針、協助外交工作，在推動台美關係深化也不遺餘力，上月曾組團赴華府進行「叩門之旅」，與美國重要國會領袖，針對5項主要的經貿、國防等友台政策積極遊說，獲得美國參眾議員極大支持與響應。

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賴清德表示，當前美國政府關稅及貿易政策，對全球供應鏈帶來深遠影響，台灣定會妥善面對，並加強台美經貿合作；威權主義擴張，更顯得台美加共享的民主、自由與人權的珍貴，我們要共同珍惜，在這個變化更加快速的年代，台灣更需要台商朋友在北美繼續為台灣發聲、為台灣打拚。

賴清德總統今接見北美洲台灣商會聯合總會「第37屆北美台商回國訪問暨投資考察團」。（總統府提供）

賴清德強調，因應美國新關稅政策，政府已經組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益，並針對國內受衝擊影響產業提供9大面向、20項措施支持方案，以減少受影響的企業，所有台商都是台灣企業跨過太平洋向東開拓市場的功臣，台灣會持續利用供應鏈新布局，加強產業和美國合作，也希望大家能提供建言、給予協助。

賴清德指出，從以前到現在，面對危機，台灣企業家從來都不畏懼，而是將危機當作轉機，追求更大成果，政府也將積極和友盟國家合作，提出中長期經濟發展計畫，突破未來經濟挑戰。他和行政院長卓榮泰也展開產業傾聽之旅，聽取業界寶貴意見，讓政府政策能更符合產業需求。

賴清德表示，感謝海外商會夥伴們長期對台灣的支持與愛護，大家一直是守護台灣的堅強力量，也是「Team Taiwan」成員。我們一起手牽手、心連心，共同合作打拚，相信定能度過挑戰，讓台灣與台商經濟成就再創高峰。訪賓由北美洲台灣商會聯合總會總會長陳世修率領，僑務委員會副委員長阮昭雄陪同前往總統府會見總統。

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