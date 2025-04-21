晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

賴總統：台商從不畏懼危機 攜手友盟再創經濟高峰

2025/04/21 16:27

賴清德總統今接見北美洲台灣商會聯合總會「第37屆北美台商回國訪問暨投資考察團」表示，政府將積極和友盟國家合作，提出中長期經濟發展計畫，讓台灣與台商經濟成就再創高峰。（總統府提供）賴清德總統今接見北美洲台灣商會聯合總會「第37屆北美台商回國訪問暨投資考察團」表示，政府將積極和友盟國家合作，提出中長期經濟發展計畫，讓台灣與台商經濟成就再創高峰。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見北美洲台灣商會聯合總會「第37屆北美台商回國訪問暨投資考察團」表示，因應美國新關稅政策，政府已組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益，並提出9大面向、20項措施支持方案，面對危機，台灣企業家從不畏懼，而是將危機當成轉機，政府也將積極和友盟國家合作，提出中長期經濟發展計畫，讓台灣與台商經濟成就再創高峰。

賴清德指出，北美台商會從1988年成立，是海外最具代表性的台商組織之一，長期協助台商事業發展、鞏固台商權益，也積極配合政府政策方針、協助外交工作，在推動台美關係深化也不遺餘力，上月曾組團赴華府進行「叩門之旅」，與美國重要國會領袖，針對5項主要的經貿、國防等友台政策積極遊說，獲得美國參眾議員極大支持與響應。

賴清德表示，當前美國政府關稅及貿易政策，對全球供應鏈帶來深遠影響，台灣定會妥善面對，並加強台美經貿合作；威權主義擴張，更顯得台美加共享的民主、自由與人權的珍貴，我們要共同珍惜，在這個變化更加快速的年代，台灣更需要台商朋友在北美繼續為台灣發聲、為台灣打拚。

賴清德總統今接見北美洲台灣商會聯合總會「第37屆北美台商回國訪問暨投資考察團」。（總統府提供）賴清德總統今接見北美洲台灣商會聯合總會「第37屆北美台商回國訪問暨投資考察團」。（總統府提供）

賴清德強調，因應美國新關稅政策，政府已經組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益，並針對國內受衝擊影響產業提供9大面向、20項措施支持方案，以減少受影響的企業，所有台商都是台灣企業跨過太平洋向東開拓市場的功臣，台灣會持續利用供應鏈新布局，加強產業和美國合作，也希望大家能提供建言、給予協助。

賴清德指出，從以前到現在，面對危機，台灣企業家從來都不畏懼，而是將危機當作轉機，追求更大成果，政府也將積極和友盟國家合作，提出中長期經濟發展計畫，突破未來經濟挑戰。他和行政院長卓榮泰也展開產業傾聽之旅，聽取業界寶貴意見，讓政府政策能更符合產業需求。

賴清德表示，感謝海外商會夥伴們長期對台灣的支持與愛護，大家一直是守護台灣的堅強力量，也是「Team Taiwan」成員。我們一起手牽手、心連心，共同合作打拚，相信定能度過挑戰，讓台灣與台商經濟成就再創高峰。訪賓由北美洲台灣商會聯合總會總會長陳世修率領，僑務委員會副委員長阮昭雄陪同前往總統府會見總統。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財