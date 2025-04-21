全球「光進銅退」趨勢加速 研調曝成功關鍵

因應AI時代網路傳輸速度需求提升，全球近年「光進銅退」的呼聲逐漸高漲。（情境照，記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕因應AI時代網路傳輸速度需求提升，全球近年「光進銅退」的呼聲逐漸高漲，成為連接線產業關注的議題之一，研調機構Omdia指出，光纖成功部署、逐漸取代銅纜的關鍵要素，在於供應商提供消費者與市場透明的計劃資訊，以利於用戶有充足時間做好使用光纖網路的準備。

Omdia觀察，目前部分國家已針對自身基礎建設「光進銅退」的佈局設定具體時間表，有的國家則是要求供應商自主揭露相關計劃。而各國政府在逐步淘汰傳統網路的過程中，採取的政策手段主要可分為「拉動型」與「推動型」，前者藉由鼓勵措施促使光纖佈建，後者則透過制定政策誘導替換銅纜網路。

請繼續往下閱讀...

Omdia指出，目前瑞典、埃及政府使用的就是「拉動型」模式，激勵供應商部署光纖網路，並鼓勵消費者、企業用戶加以使用；澳洲與沙國則是採取「推動型」模式，運用國家寬頻網路公司（NBN）主動參與光纖建置，以達到降低執行風險的目的。雖然2種模式各有優勢，但特別重要的光線佈建成功關鍵，在於創造市場上透明、對等的資訊。

Omdia認為，相關政府、網路營運商必須提升終端用戶對於光纖建置進度的認知程度，以避免發生爭議，讓客戶能夠做出最佳的決策，除了採用最新技術，也能在不願使用的情況下選擇提前終止服務合約。其他有利於加速「光進銅退」的因素還包括推動競爭、調整監管規則，以及更完善地保障消費者權益。

此外，Omdia強調，當光纖網路覆蓋率達到一定程度之後，建議官方運用政策手段，規定營運商有義務將原先的銅纜全面改為光纖，以達到徹底實現銅網退場的目標。目前英國政府已要求供應商為光纖網路提供接入服務，原先銅纜服務價格保護的規定也逐步轉向光纖服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法