顯示器急單效應帶動4月報價續漲，TV已提前備貨價格持平（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce今日發布4月下旬最新報告，根據該機構調查，雖然顯示器與筆電都取得對等關稅90天暫時豁免，不過顯示器急單效應顯著，4月報價有望續漲，NB廠商態度保守，報價持平，另一方面電視面板因提前拉貨，4月需求轉弱，使4月電視面板報價全面轉為持平。

TrendForce研究副總范博毓指出，進入4月份後，TV面板需求有開始修正的跡象。一方面是品牌客戶手中的庫存已增加到一定水位，另一方面關稅相關措施後續仍有不確定性，因此大部分的品牌客戶都從4月份開始下修訂單，僅有少部分客戶第二季的面板需求增加。

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觀察主要品牌客戶在第二季的採購量，目前預估季增2%，但已較前一版本下修不少。因為整體需求開始走弱，面板廠的態度也與第一季相比變得較為保守，目前希望可以透過5月份的產能調控策略來讓供需穩定，試圖減少後續價格可能下滑的風險。整體而言，4月份的電視面板價格預估將全面轉為持平。

IT面板則出現兩種不同反應，范博毓說，顯示器取得對等關稅90天暫時豁免，部分品牌客戶積極備貨，希望可以在豁免期限前，盡可能拉高出貨規模，面板零組件也有一定程度的受惠，讓顯示器面板價格仍有機會保持上漲動能。

但是因為後續關稅措施的不確定性因素仍多，面板廠仍會擔心後續需求大幅轉弱的可能性，因此在價格上漲幅度的想法上，不敢太過積極，觀察4月份的MNT面板價格走勢，整體而言與3月份漲幅相當，Open Cell面板漲幅約在0.2~0.3美元，至於面板模組的漲幅21.5吋約上漲0.2美元，23.8吋與27吋約上漲0.2~0.3美元不等。

雖然NB產品也獲得對等關稅90天的暫時豁免，但是品牌客戶的面板備貨並未全面轉為積極。

范博毓認為，與部分品牌客戶的東南亞組裝產能尚未完備、關稅後續的變動不確定性因素仍高有關，因此品牌客戶的態度反而更為謹慎應對。此外，就算面板出現短暫的急單，可能也會受制於面板零組件備料不及而無法完全滿足需求，讓整體供應鏈在操作上更為小心。

面板廠意識到品牌客戶在備貨態度上的謹慎，也擔憂後續需求可能會受到關稅調整的衝擊，因此在面板價格的態度上仍傾向穩健的操作，就4月份的NB面板價格走勢來看，目前預估仍維持全面持平的態勢。

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