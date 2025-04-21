晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

顯示器急單效應帶動4月報價續漲 TV已提前備貨價格持平

2025/04/21 16:00

顯示器急單效應帶動4月報價續漲，TV已提前備貨價格持平（記者陳梅英攝）顯示器急單效應帶動4月報價續漲，TV已提前備貨價格持平（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce今日發布4月下旬最新報告，根據該機構調查，雖然顯示器與筆電都取得對等關稅90天暫時豁免，不過顯示器急單效應顯著，4月報價有望續漲，NB廠商態度保守，報價持平，另一方面電視面板因提前拉貨，4月需求轉弱，使4月電視面板報價全面轉為持平。

TrendForce研究副總范博毓指出，進入4月份後，TV面板需求有開始修正的跡象。一方面是品牌客戶手中的庫存已增加到一定水位，另一方面關稅相關措施後續仍有不確定性，因此大部分的品牌客戶都從4月份開始下修訂單，僅有少部分客戶第二季的面板需求增加。

觀察主要品牌客戶在第二季的採購量，目前預估季增2%，但已較前一版本下修不少。因為整體需求開始走弱，面板廠的態度也與第一季相比變得較為保守，目前希望可以透過5月份的產能調控策略來讓供需穩定，試圖減少後續價格可能下滑的風險。整體而言，4月份的電視面板價格預估將全面轉為持平。

IT面板則出現兩種不同反應，范博毓說，顯示器取得對等關稅90天暫時豁免，部分品牌客戶積極備貨，希望可以在豁免期限前，盡可能拉高出貨規模，面板零組件也有一定程度的受惠，讓顯示器面板價格仍有機會保持上漲動能。

但是因為後續關稅措施的不確定性因素仍多，面板廠仍會擔心後續需求大幅轉弱的可能性，因此在價格上漲幅度的想法上，不敢太過積極，觀察4月份的MNT面板價格走勢，整體而言與3月份漲幅相當，Open Cell面板漲幅約在0.2~0.3美元，至於面板模組的漲幅21.5吋約上漲0.2美元，23.8吋與27吋約上漲0.2~0.3美元不等。

雖然NB產品也獲得對等關稅90天的暫時豁免，但是品牌客戶的面板備貨並未全面轉為積極。

范博毓認為，與部分品牌客戶的東南亞組裝產能尚未完備、關稅後續的變動不確定性因素仍高有關，因此品牌客戶的態度反而更為謹慎應對。此外，就算面板出現短暫的急單，可能也會受制於面板零組件備料不及而無法完全滿足需求，讓整體供應鏈在操作上更為小心。

面板廠意識到品牌客戶在備貨態度上的謹慎，也擔憂後續需求可能會受到關稅調整的衝擊，因此在面板價格的態度上仍傾向穩健的操作，就4月份的NB面板價格走勢來看，目前預估仍維持全面持平的態勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財