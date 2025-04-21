地緣政治不穩、美元續弱 台銀：金價有望挑戰3400美元

台銀最新報告指出，由於地緣政治與政經的不穩定，加上美元持續盤弱，金價有望向3400美元挑戰。（彭博）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普一句「擁有黃金者制定規則」令國際金價再飆天價，今日亞洲盤黃金現貨價已經來到每英兩3370美元，台灣銀行黃金存摺每公克3560元亦創下史前新高，台銀最新報告指出，由於地緣政治與政經的不穩定，加上美元持續盤弱，金價有望向3400美元挑戰。

台銀報告指出，上週因美國關稅政策不確定性持續，美元指數盤弱不振，及聯準會主席鮑威爾表示有停滯性通貨膨脹風險，與風險性資產資金轉移等多重因素作用下，黃金持續受避險資金青睞再度將高點推升至3357.40美元，近兩週累計超過10%的漲幅，帶動均線呈多頭排列，MACD同時也向零軸上方延伸至新高。

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由於美國國務卿表示可能放棄俄烏調停，同時白宮證實正在研擬解僱聯準會主席鮑威爾的可能性，地緣政治與政經的不穩定，加上若美元持續盤弱，金價有望向3400美元挑戰。

惟金價創新高的同時，台銀也提醒，短線技術性修正的風險也在增加，加上美國與各國陸續啟動關稅談判，若談判 取得良好進展，避險情緒緩和下，金價仍不排除有回測3300美元下方的可能。

台銀指出，目前除技術面上，各均線多頭排列，有利金價持續上攻外，基本面上中國中國Q1 黃金ETF流入23公噸至138公噸創新高。市場面因全球關稅戰持續，不確定性氛圍瀰漫。

不過也須留意三大利空因素，包含印度3月黃金ETF呈現淨流出，結束連續10個月流入。聯準會主席鮑威爾態度偏鷹，對利率政策更為謹慎；以及短期指標KD與RSI位於超買區。

有鑒於關稅導致避險情緒升溫、央行購金需求強勁及黃金ETF加速流入，投行紛紛上調年底金價預期。瑞銀（UBS）認為中國啟動的保險資金投資黃金試 點計畫將帶來400公噸的黃金需求，上調2025年金價預測至3500美元; 高盛經濟學家評估未來12個月美國有45%衰退的可能性發生， 將加速黃金ETF流入，上調金價至3700美元；摩根大通指出，由於金價 上漲加速及儲備多元化也在加快，4000美元的金價將比預期來的更快。

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