VIX飆升1年後投報酬率上看7成 009804指數抗震

VIX飆升一年後投資報酬率達17-71%，009804指數抗震。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期全球金融市場風險再起，VIX恐慌指數於4月初再次飆升至45以上，顯示市場正處於高度不確定的情緒之中。根據歷史經驗顯示，VIX飆升達45以上，採用「臺灣50權重上限30%指數」計算，1年後投資報酬率達17-71%，顯示「恐慌不是終點，往往是起點」，此時反而是長期投資人檢視布局機會的最佳時機。

自金融海嘯以來，代表全球市場恐慌情緒的VIX指數長期保持30以下。統計歷史重大事件導致飆升至45以上時，聯邦台灣精彩50 ETF（009804）的追蹤指數-臺灣50權重上限30%指數在歷次高VIX出現後的2週、3個月、6個月與1年期間，總報酬表現普遍優異，多數事件6個月後皆出現兩位數反彈，甚至最高年報酬率超過70%。

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聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，多數投資人對台股大型權值股的投資印象，往往集中於一至兩檔個股，這在市場波動時容易產生風險集中現象，而009804追蹤的臺灣50權重上限30%指數，設計核心在「避免單一個股過度影響整體表現」，透過設定成分股權重上限，達到均衡分散、風險控管的效果。

他進一步指出，從2008年金融風暴到2020年新冠疫情再到近期的川普關稅海嘯，每當VIX衝破45、投資人信心最低迷時，往往正是進場的起點。這不只是情緒修正的反彈，更反映了市場錯殺後的均值回歸機制。臺灣50權重上限30%指數的歷史績效顯示，透過策略型ETF配置台灣大型股，能有效掌握震盪後的成長機會。

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