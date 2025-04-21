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名師解盤》黃文清：關稅、半導體尚待釐清 陷弱勢整理

2025/04/21 15:34

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

這一波反彈過後的台股，在上周開始又陷入膠著的情況，最主要是有2個原因，第一個市場仍舊在等待對台灣影響比較大的半導體關稅議題，但是它需要一點時間去讓美國商務部進行調查，當然到最後決議出來可能還是會曠日廢時，所以有一點不確定因素瀰漫在市場。

第二個就是整個國家關稅談判開始進入第二個階段，第一個階段像日本這邊的進度是比較快的，有可能進入第二輪，後面當然還是有其他的國家，像是南韓跟第一波的這些國家，都會有可能開始進行談判，當然這需要一點時間，也就是說，相關的這些不管是國家的談判、半導體關稅議題，在短期之間還沒辦法獲得一定程度的釐清情況之下，大盤反彈過後在現階段，確實出現一個比較弱勢的整理。

回到這個整體財報的狀況，上周台積電的法說釋出正面的訊息，一度股價是上漲，但是回到台股這邊的表現，我們看到上周五開始，確實也面臨到一個反彈相對無力的情況，回到半導體關稅的議題，後續整個擴大，美國這邊投資未來對毛利率的維持的疑慮，這其實都是市場上需要去相當程度地做釐清，才有辦法走第二階段，也就是第二波的強勢上漲。

但我們認為，在關稅的議題之下，可能短線上有可能在這邊震盪，但是畢竟這一波籌碼洗清的程度相當的高，低點彈上來這個低點不至於再跌破的情況之下，指數應該是有機會在關稅這個議題上面，尤其國家這邊的關稅應該進度比較快的情況之下，是有機會來挑戰這個2萬點到2萬1000點的跳空缺口的位置。

但是畢竟半導體的關稅沒有釐清的情況之下，這個弱勢的反彈要轉為強勢的反彈，恐怕還是要等待半導體關稅的議題有效的釐清，因此台股在這邊區間震盪整理的過程當中，考量的是在這90天的暫停關稅議題之下，能夠有所搶運或者是相對來說出貨會比較強的這些族群，包括之前大家在講的東南亞，因為關稅的議題，像是運動休閒相關的、製鞋相關的，或者是在高股息的部分，如高殖利率的金融股，甚至在電子股這邊，AI這邊跌的比較深的，都可以靠這一波在籌碼洗清之後，有機會來跌深反彈，但是畢竟大環境來說，關稅的議題沒有完全釐清，半導體議題沒有完全釐清，還是需要時間等待。

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